ROMA. Cambio della guardia fra le ASL e l’Inps quanto alla gestione dell’assistenza e del controllo delle assenze per malattia nel pubblico impiego. Sarà infatti creato un polo unico della medicina fiscale, che sarà lo stesso sia per i dipendenti del privato che del pubblico. Si tratta di un cambiamento importante che – definito all’interno delle deleghe della legge Madia – sta per concretizzarsi con una reale applicazione che riguarda il pubblico impiego, ma con un occhio a quanto è già in vigore nel settore privato.

Il medico di controllo come attività esclusiva?

Il Testo Unico del pubblico impiego, infatti, dovrebbe arrivare entro febbraio, ed è mirato a massimizzare l’efficienza dei controlli. Il tutto incrociato con il fatto che l’Inps – al quale le competenze e le risorse saranno trasferite dalle Asl – è dotato di un sistema computerizzato che immagazzina tutti i certificati medici, e quindi è in grado di ricostruire la situazione e la storia clinica di ciascun assistito. È previsto inoltre un rafforzamento dello status dei 1.300 medici presenti nelle liste speciali – e sottoposti a un regime di incompatibilità, finalizzato a evitare problematiche di conflitto d’interesse tra controllore e controllato – tale da permettere continuità lavorativa e la possibilità di esercitare questa attività in via esclusiva anche attraverso una maggiore specializzazione.

Il confronto con le Organizzazioni sindacali e con le Regioni

Prima di arrivare al Consiglio dei ministri, il decreto sarà oggetto di un tavolo ufficiale con i Sindacati. Nel frattempo martedì 7 febbraio 2017, ci sarà un confronto con le Regioni. Intanto il segretario confederale della Cisl, Maurizio Bernava, sottolinea l’urgenza di tale confronto: «siamo davanti a una pagina delicata e se fallisce il lavoro pubblico fallisce anche il lavoratore pubblico. Dai dati sull’invecchiamento a quelli sulle assunzioni emerge come sia necessaria una svolta». Anche il sindacato Cgil Funzione pubblica – attraverso il suo Facebook – sottolinea «l’auspicio che a breve ci sia un incontro per avviare il superamento della legge Brunetta». Fra i punti chiave «gli 80 euro per il comparto sicurezza, su cui sembra che il governo stia smentendo gli impegni presi». E avverte che il Sindacato è pronto alla mobilitazione se il governo dovesse disattendere gli impegni presi.

Potrebbe interessarti anche leggere: Lavoratori in malattia e visita fiscale: a partire dal 2017 nuove regole