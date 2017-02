67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di giovedì 9 febbraio 2017: «Mika on stage!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 annunciano uno degli ospiti più attesi di questo Festival: si tratta di Mika, che andrà in scena giovedì 9 febbraio, durante la terza serata. «Sono molto contento ed emozionato di tornare a Sanremo. La prima volta è stata proprio dieci anni fa, il mio battesimo in Italia: era appena uscito il mio primo singolo, Grace Kelly. Da allora sono successe tante bellissime cose, e il mio rapporto con questo Paese è diventato molto speciale. Ho accettato con piacere l’invito di Carlo Conti, vengo per celebrare non la mia carriera, ma la Musica, e quale posto migliore per farlo se non Sanremo?»

«I grandi successi di Mika e un omaggio a George Michael». 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di giovedì 7 febbraio 2017

Come ci mostrano le anticipazioni e news di Sanremo 2017 – dopo il successo del suo primo varietà Stasera CasaMika – il cantante è pronto a calcare di nuovo le scene musicali per interpretare i suoi più grandi successi: dedicherà inoltre un omaggio a George Michael, cantando “Jesus To a Child”. L’esibizione live di Mika sarà accompagnata dall’Orchestra del Festival di Sanremo diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, insieme al coro Troubar Clair e ai musicisti aggiunti Mauro Negri, Nadio Marenco, Alessandro Cassani E Fabio Zacco.

