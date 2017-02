67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di mercoledì 8 febbraio 2017: «I due super ospiti». Secondo le anticipazioni e news di Sanremo 2017, saranno presenti alla Kermesse come super ospiti anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due attori, che da più di tre anni vivono una love story che è stata allietata dalla nascita di una bimba di nome Luna, formano una una coppia innamorata ed affiatata. Quella del Teatro Ariston sarà la loro prima apparizione insieme in un programma televisivo.

«Rocio Morales da valletta a super ospite all’Ariston» 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di mercoledì 8 febbraio 2017

Le anticipazioni e news di Sanremo 2017, dunque, mostrano che Carlo Conti vuole di nuovo l’attrice spagnola accanto a sè, dopo la sua partecipazione, come valletta, al Festival di Sanremo del 2015. In quella edizione Rocio Munoz Morales è stata valletta insieme ad Emma Marrone ed Arisa. Da allora Rocio ha fatto tanta strada: da quasi oscura modella, conosciuta solo per la sua relazione con Raoul Bova, è diventata la compagna ufficiale dell’attore e la madre della sua terzogenita. Anche nel campo professionale la vita della Morales è molto cambiata. Prima di questa prestigiosa partecipazione come super ospite a Sanremo 2017, è diventata la protagonista di due stagioni, la terza e la quarta, di Un passo dal cielo.

Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2017 anticipazioni, ospiti, ultime news e novità.