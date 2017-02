Amnistia e indulto 2017, Franco Marini sostiene la Bernardini nella battaglia per la riforma dell'ordinamento penitenziario!

Amnistia e indulto 2017, le ultime news. Da pochi giorni Rita Bernardini, esponente dei Radicali, ha ripreso lo sciopero della fame per la concessione dell’amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia. Il suo obiettivo è la discussione e l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Intervistato da Radio Radicale, l’ex presidente del Senato Franco Marini dà il proprio sostegno allo sciopero della fame di Rita Bernardini per chiedere lo stralcio dell’ordinamento penitenziario dal pacchetto giustizia all’esame dell’aula di Palazzo Mandama. Dichiara Marini: “Rita Bernardini è una donna con una forza straordinaria ed ha ragione rispetto a come vanno avanti le cose sulla riforma penitenziaria”.

Carceri, le ultime dichiarazioni di Franco Marini.

“Da pensionato, diciamo così – ha detto ancora Marini con riferimento alla candidatura di Rita Bernardini a garante dei detenuti in Abruzzo – aggiungo che in Abruzzo, la mia regione, continuano a perdere tempo per affidare, come sembravano tutti d’accordo, proprio alla Bernardini l’attenzione al mondo carcerario abruzzese, sarebbe una vittoria della giustizia, della serierà. Se dipendesse da me…riprenderò la discussione su questo, perché sarebbe una vittoria della civiltà se la mettessimo ad avere l’attenzione sulle carceri abruzzesi.”