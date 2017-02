Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 7 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news di oggi martedì 7 febbraio 2017. Riprendono oggi come ogni martedì i lavori della Commissione Giustizia al Senato, dove a partire dal primo pomeriggio è calendarizzato anche l’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto. Ecco di seguito le ultime news su detenuti e carceri ad oggi 7 febbraio 2017.

Le ultime news riportate da sardegnaoggi sulle carceri sarde non sono rincuoranti. Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo diritti e riforme” dichiara: “Con 5 istituti oltre il limite regolamentare su 10 in Sardegna si sta configurando una condizione difficile per l’aumento dei detenuti e le carenze di organici e direttori. Attualmente in 5 strutture sono ristrette 1.507 persone su 2.145 e mancano i direttori titolari oltre che a Cagliari, a Oristano, Is Arenas e Tempio-Nuchis. Un’altra eccedenza significativa +108,4% si registra esaminando i dati del Ministero della Giustizia relativi al mese di gennaio 2017. Un quadro così poco edificante non può lasciare indifferenti le istituzioni regionali e locali anche perché una notevole fetta di reclusi ha problematiche psichiche e di dipendenze, talvolta con gravi episodi di autolesionismo e atti aggressivi verso gli operatori”.

Notizie diverse arrivano dall’Umbria. Il Garante dei detenuti Anastasia all’Ansa parla del carcere di Orvieto: “Quella dell’istituto a custodia attenuata di Orvieto è la scommessa di una pena detentiva pienamente corrispondente al dettato costituzionale. Non ho dubbi che l’Amministrazione penitenziaria vorrà confermare la scelta di quella caratterizzazione per il carcere orvietano, essenziale in un contesto come quello umbro in cui le altre carceri non possono perseguire altrettanto efficacemente una simile vocazione”.

