Anticipazioni Beautiful le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2017: «L’annuncio di Eric». Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric Forrester, in compagnia di Liam, Wyatt e Steffy, arriva nel Principato di Monaco per cogliere l’occasione di annunciare a tutti il suo ritorno alla carica di amministratore delegato della Forrester Creations. Nonostante l’ottimo successo ottenuto nel corso dell’incontro, il patron della casa di moda ha la testa da tutt’altra parte.

«Strani compagni di viaggio per Quinn…» Anticipazioni Beautiful le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2017

In effetti – secondo le anticipazioni di Beautiful – Eric non fa che pensare a Quinn e a che cosa fare della loro relazione, interrotta per non far star male Steffy. Anche la Fuller sembra molto presa da questo rapporto e decide di raggiungere subito il patriarca nel tentativo di mettere le cose in chiaro al più presto. Infatti Quinn ha ricevuto un messaggio di Eric in cui egli dice di voler chiudere la relazione. La designer si mette in viaggio all’insaputa di tutti, e raggiunge il patriarca a Montecarlo, dopo aver sorvolato l’Atlantico in compagnia di bizzarri vicini di posto.