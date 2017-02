Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2017: «L’ultima risorsa di André».Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore scopriamo che André decide di chiedere aiuto a Tina, dal momento che non può più contare sul sostegno di Melli. Intanto Desirée decide di abortire e di lasciare Adrian per potersi rifare una vita a New York e lavorare alle pubbliche relazioni per la famosa stylist e designer Kassandra Kron.

«Il discorso di Clara a Desirée» Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci dicono tuttavia che Clara intuisce quali siano le reali intenzioni di Desirée e allora – dimentica delle cattiverie subite – intende agire per il suo bene, anche a costo di sacrificare l’amore che nutre per Adrian, e va dalla sua ambigua amica per parlarle con il cuore in mano e metterla di fronte alla responsabilità delle proprie scelte. Deve dire a Lechner che sta per diventare papà e inoltre deve riflettere sul fatto che lei stessa, fra nove mesi, diventerà mamma! Intanto Beatrice va a dire a Friedrich che è il caso di aumentare lo stipendio alla figlia, in modo da spingerla a restare al Fürstenhof. Ma Stahl da quest’orecchio non ci sente, e risponde alla sua compagna che soltanto se Desirée si impegnerà al massimo nel suo lavoro potrà essere adeguatamente ricompensata.