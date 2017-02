Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2017: «Il bacio». Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che con un pretesto Mauro porta via Teresa da casa di Cayetana e si fa raggiungere da lei in commissariato, dove i due si baciano con tenerezza e con passione. Frattanto Casilda dice la verità a Maximiliano riguardo alle intenzioni ‘chirurgiche’ di Rosina. Allarmato, l’uomo – con l’aiuto di Martín – corre a cercare la moglie prima che il falso dottor Malia possa farle del male.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 ci mostrano che Mauro – avendo ricevuto una sorta di ultimatum dal suo diretto superiore – non molla la presa neppure per un istante, deciso a venire a capo della sua indagine. Allora decide di incontrarsi con Fabiana a Calle Acacias, e si ferma a parlare con lei, tentando di capire come mai la domestica sia così condiscendente e sottomessa a Cayetana. La donna mena il can per l’aia e sostiene che non fa altro che mostrare la lealtà dovuta alla sua padrona, conformemente alla sua condizione di servitrice.