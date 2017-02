Caterina Balivo, outfit con camicetta colorata a Detto Fatto di oggi, 7 febbraio 2017

Caterina balivo, il look a Detto Fatto di oggi, martedì 7 febbraio 2017. Caterina Balivo torna con un’altra puntata di Detto Fatto. Oggi la trasmissione è all’insegna dello spirito sanremese: la prima mezz’ora della trasmissione è dedicato al Festival più amato e seguito d’Italia, e Caterina con Giovanni Ciacci parlano di alcuni look dei protagonisti delle scorse edizioni del Festival. Sempre restando in tema di outfit, vediamo cosa ha scelto di indossare Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 7 febbraio 2017. La conduttrice di Detto Fatto ha optato per un look gioioso, originale e molto raffinato composto da camicetta bianca e da una longuette a maxi righe verticali colorate. A completare il look sono delle eleganti décolleté argentate con alto tacco a spillo.

Caterina balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, martedì 7 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un long bob che oggi porta con piega leggermente mossa ricca di volume, per un effetto di assoluta tendenza.