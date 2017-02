Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 7 febbraio 2017. Detto Fatto torna oggi con tanti interessanti tutorial. Caterina Balivo ha rivelato importanti anticipazioni: a partire dalla puntata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, la prima mezz’ora di Detto Fatto sarà dedicata al Festival di Sanremo! Prima di scoprire i tutorial che saranno proposti oggi, vediamo alcune rubriche presentate durante la puntata di Detto Fatto di ieri. Paola Galloni ha proposto a Detto Fatto un altro interessante tutorial di cucina. Spesso ci tocca mangiare fuori anche più volte alla settimana per motivi di lavoro, e tante volte ci sentiamo gonfi e appesantiti. Paola Galloni propone un piatto salutare e gustoso: i finocchi gratinati con riso integrale all’arancia!

A Detto Fatto Giulia Giuntella ci ha mostrato come realizzare dei graziosi accessori per San Valentini con due modelle d’eccezione: Paola Galloni ed Elisa D’Ospita! Giulia ha realizzato i gioielli con dei fiori stabilizzati, per un effetto romantico ed originale!