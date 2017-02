Elodie e Lele sempre più innamorati ed uniti si preparano al debutto a Sanremo 2017!

Lele Esposito a Sanremo 2017. Li abbiamo visti conoscersi, innamorarsi e sostenersi durante il percorso ad Amici lo scorso anno. Adesso lo faranno di nuovo nell’esperienza che li aspetta a Sanremo 2017, dove Lele Esposito sarà in gara nella categoria delle Nuove Proposte mentre Elodie concorrerà tra i big. Lele al settimanale Mio ha confessato di essere entusiasta della partecipazione a Sanremo, sia la sua sia quella della fodanzta, anche se durante il Festival riuscirà a vederla ben poco:”Sono molto contento per lei, se lo merita. La sua canzone mi piace moltissimo. È vero, vivremo entrambi questa esperienza ma c’è da dire che la settimana di Sanremo è un vero e proprio vortice, piena di momenti lavorativi”.

I due cercheranno di sfruttare appieno la bella opportunità che si è loro presentata:”Siamo una accanto all’altro, ci sosteniamo a vicenda ma ognuno resta concentrato sul proprio percorso artistico ed è giusto così. Siamo due ragazzi che cercano di vivere di musica e che adesso hanno la possibilità di partecipare al Festival. Il fatto di essere una coppia non cambia nulla, in tal senso. La vita privata deve restare tale”.

Elodie a Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia.

Anche Elodie, dopo la scuola di Amici e il Serale di Maria De Filippi, ora al Teatro Ariston è al suo primo Sanremo. Tutta colpa mia è il titolo del brano che porta al Festival, che darà anche il nome all’album. Elodie parla del brano sanremese in un’intervista su Vanity Fair, in cui racconta: “È ispirato a un qualcosa che mi è successo veramente. Lo raccontai ad Emma, e lei la ultimò. È come se l’avesse completata”. Elodie racconta anche la grande emozione per il debutto su un palco così importante:”Durante le prove mi trema la gamba destra, non riesco a fermarla. Ma è naturale: fino a poco tempo fa ero una bambina che fantasticava su quelle serate, mica che ci stava dentro”

Grande amore per Lele Esposito ma anche grande rispetto reciproco:“Ma mi sa tanto che ci si rivedrà quando tutto finisce. Abbiamo rispetto l’uno dell’impegno dell’altro, e preferiamo non parlare del nostro amore che c’è, ma resta da custodire dietro le quinte”.

Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2017 anticipazioni, ospiti, ultime news e novità.