Estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, tutti i numeri estratti sabato 7 febbraio 2017. I numeri vincenti, numeri frequenti ed anche i numeri ritardatari. Le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 7 febbraio 2017, il concorso n. 16 del 2017 che ci sarà come di consueto alle ore 20. Questi i numeri frequenti, ritardatari e naturalmente i numeri vincenti. Prima della seguente estrazione del lotto di oggi, 7 febbraio 2017 segnaliamo alcuni numeri ritardatari. Il numero 37 sulla ruota Nazionale che manca da 78 estrazioni. Il numero 21 sulla ruota di Bari manca da 129 estrazioni. Il numero 66 sulla ruota di Napoli che manca da 98 estrazioni. Il numero 11 sulla ruota di Torino che manca da 90 estrazioni.

I numeri più frequenti nelle ultime 540 estrazioni sono 35 sulla ruota di Firenze uscito per 49 estrazioni, il numero 6 su Cagliari uscito 47 estrazioni, il numero 9 sulla ruota di Roma uscito per 456 estrazioni e il numero 51 sulla ruota di Torino uscito per 43 estrazioni.

Estrazioni Superenalotto di oggi: tutti i numeri estratti di sabato 7 febbraio 2017. Tutti i numeri frequenti e numeri ritardatari.

Dopo le ore 20 di oggi, 7 febbraio 2017, come di consueto ci sarà una nuova estrazione la numero 16/2017 del Superenalotto che ci sarà come di consueto alle ore 20. Prima della seguente estrazione del Superenalotto di oggi, 7 febbraio 2017. Vi segnaliamo tra i numeri ritardatari il numero 89 che manca da 75 estrazioni, il 46 che manca da 59 estrazioni del Superenalotto e il numero 36 che manca da 48 estrazioni. Tra i numeri più frequenti del Superenalotto troviamo 85 con 207 estrazioni, il numero 1 con 201 estrazioni, i numeri 77 e 90 con 199 estrazioni, il numero 81 con 197 estrazioni, i numeri 49 e 86 con 196 estrazioni, il numero 55 con 195 estrazioni, il numero 88 con 194 estrazioni e il numero 83 con 193 estrazioni.

Estrazioni del lotto di oggi, sabato 7 febbraio 2017: tutti i numeri estratti.

Questi i numeri estratti del lotto di oggi, sabato 7 febbraio 2017:

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Estrazioni del Superenalotto di oggi, sabato 7 febbraio 2017. Tutti i numeri estratti.

Questi i numeri estratti del Superenalotto di oggi, sabato 7 febbraio 2017:

JOLLY: SUPERSTAR: