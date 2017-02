Festival di Sanremo 2017: Alessio Bernabei sul palco dell’ Ariston. Le tante richieste delle fan sono state esaudite: Alessio Bernabei è tra i Campioni in gara al Festival di Sanremo 2017 dove presenterà il brano Nel Mezzo Di Un Applauso. Alessio Bernabei , ex voce della band dei Dear Jack con la quale ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, è ora come solista al Festival di Sanremo. Cantautore, musicista e anche interprete, Alessio Bernabei ha partecipato al Festival di Sanremo 2016 con il brano Noi siamo infinito, primo singolo da solista al quale ha fatto seguito l’album omonimo. Alessio Bernabei torna a Sanremo 2017 con un nuovo brano, per il terzo anno e per la seconda volta come cantante solista, dopo il suo abbandono ai Dear Jack.

Festival di Sanremo 2017: il brano dallo stile classico di Alessio Bernabei.

La canzone che presenterà al Teatro Ariston si intitola “Nel mezzo di un applauso” ed è descritta come un brano dai tratti più canonici, ecco quanto dichiara: “In realtà quello di quest’anno è un brano un po’ più classico e meno Edm: ma la verità è che non sento più il bisogno di inseguire la novità”. Alessio si descrive come un ragazzo molto più intimista e riflessivo di quanto la gente potrebbe pensare: niente vita mondana, in compenso tante passeggiate, cinema e interrogativi.

Festival di Sanremo 2017: il testo della canzone di “Nel Mezzo Di Un Applauso”.

Stanotte ho aperto

uno spiraglio nel tuo intimo

non ho bussato

però sono entrato piano

aspetterò che tu ti senta

un po’ più al sicuro

nel frattempo ti canto

una canzone al buio

E’ il tratto fuori dal comune

a vivere nel tempo

quella bellezza in cui i difetto

resta l posto giusto

se vuoi trovami

cercami nell’imprevisto

Ho capito che la felicità

non è per sempre e che

ti viene data in prestito

e adesso che è qui con me

ho capito perché

perché posso regalarla

regalarla a te

E non c’è pioggia e non c’è vento

che può spegnere l’epicentro

dei miei occhi su di te

può spostare l’equilibrio

dei miei occhi su di te

perché siamo

nel bel mezzo di un applauso

l’universo intero

l’universo intero applaude noi

l’universo intero applaude noi

Non ti accontenti di qualcuno

solo perché è ovvio

come un accordo dissonante

a cui non fai più caso

se vuoi incontrami

cercami nell’imprevisto

Ho capito che la felicità

non è per sempre e che

ti viene data in prestito

e adesso che è qui con me

ho capito perché

perché posso regalarla

regalarla a te

E non c’è pioggia e non c’è vento

che può spegnere l’epicentro

dei miei occhi su di te

può spostare l’equilibrio

dei miei occhi su di te

perché siamo

nel bel mezzo di un applauso

l’universo intero

l’universo intero applaude noi

l’universo intero

l’universo intero applaude

l’universo intero applaude noi

Sento che rinasco dal tuo stesso petto

per morire non so dove e non so quando

nell’abbraccio tuo intravedo meglio tutto

e tutto è stupendo

Ho capito che la felicità

non è per sempre e che

ti viene data in prestito

e adesso che è qui con me

ho capito perché

perché posso regalarla

regalarla a te

E non c’è pioggia e non c’è vento

che può spegnere l’epicentro

dei miei occhi su di te

può spostare l’equilibrio

dei miei occhi su di te

perché siamo

nel bel mezzo di un applauso

l’universo intero

l’universo intero applaude noi

l’universo intero

l’universo intero applaude

l’universo intero applaude noi

l’universo intero

l’universo intero applaude