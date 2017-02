Anticipazioni del 67° Festival di Sanremo, le News di martedì 7 febbraio 2017: «Tocca ad Al Bano!» Care amiche ed amici appassionati della grande tradizione canora del nostro Bel Paese, il gran giorno è arrivato! Il sessantasettesimo Festival della Canzone italiana apre i battenti questa sera, e noi potremo seguirlo, come tutti gli anni, in diretta tv su Ra1 a partire dalle ore 20:35. Al via i big, e toccherà ad Al Bano inaugurare la kermesse dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo. con la canzone “Di rose e di spine” (di M. Fabrizio – A. Carrisi – K. Astarita – M. Fabrizio), di cui il settantatreenne artista di Cellino San Marco è coautore.

Le anticipazioni e news del 67° Festival di Sanremo hanno abbondantemente riferito che per il terzo anno consecutivo Carlo Conti – che ha recentemente messo a tacere le polemiche per il cachet che percepirà, devolvendone una parte ai terremotati del Centro Italia – è il presentatore della manifestazione canora più prestigiosa d’Italia. Al suo fianco – a titolo gratuito – la regina di Mediaset, Maria De Filippi. Confermato, dopo il buon successo dell’anno scorso, il Dopofestival con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

