Festival di Sanremo 2017: Ermal Meta torna sul palco dell’Ariston. Stasera su Rai 1 ore 21.20 circa si potrà assistere alla messa in onda della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Grande spettacolo e show sono state annunciate con il debutto della regina degli schermi Mediaset Maria De Filippi che affiancherà Carlo Conti. Sul palco dell’Ariston tanti gli artisti in gara tra cui anche Ermal Meta. Il suo nome è conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione dell’anno scorso a Sanremo tra le Nuove Proposte, con il brano “Odio le favole”, brano che ha riscosso un discreto successo in radio e nelle classifiche. Oggi Ermal Meta torna al Festival, in gara tra i 22 Big, con “Vietato Morire”.

Festival di Sanremo 2017: il brano di Ermal Meta contro la violenza.

Vietato Morire è un brano che descrive con “ferma delicatezza” la violenza sulle donne come sui bambini, senza retorica, senza lacrime, ma con un monito solido come un macigno: “ricorda di disobbedire perché è vietato morire”. Vietato Morire dà il nome all’intero nuovo album, in uscita il 10 febbraio. Alla domanda cosa ti ha spinto a scrivere questo brano Ermal Meta risponde così: “ Cosa mi ha spinto a spinto questa canzone? In realtà non lo so. E’ la voglia di raccontare qualcosa, qualcosa che non sia musica leggera o un motivetto da cantare. Avevo voglia di condividere un abbraccio universale… la canzone non parla di violenza domestica, ma piuttosto di disobbedienza alla violenza… vorrei che ci fosse più educazione insegnata nelle scuole, perché poi i primi semi che germogliano in quel campo sono nelle famiglie e nelle scuole… con la mia canzone spero di poter creare una riflessione… la nostra società è violenta, è violenta nei modi… non c’è un motivo specifico per cui ho scelto di portare questa canzone. Diciamo che volevo, in maniera del tutto irrazionale e istintiva, portare questa canzone sul palco”.

Festival di Sanremo 2017: il testo della canzone di Ermal Meta, “Vietato Morire”.

Vietato morire

Ricordo quegli occhi pieni di vita

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia

Ricordo la notte con poche luci

Ma almeno là fuori non c’erano i lupi

Ricordo il primo giorno di scuola

29 bambini e la maestra Margherita

Tutti mi chiedevano in coro

Come mai avessi un occhio nero

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

E la paura frantumava i pensieri

Che alle ossa ci pensavano gli altri

E la fatica che hai dovuto fare

Da un libro di odio ad insegnarmi l’amore

Hai smesso di sognare per farmi sognare

Le tue parole sono adesso una canzone

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Non ho dimenticato l’istante

In cui mi sono fatto grande

Per difenderti da quelle mani

Anche se portavo i pantaloncini

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

Ma la magia era finita

Restava solo da prendere a morsi la vita

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede

Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare

E scegli una strada diversa e ricorda che l’amore non è violenza

Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non ti spara in faccia mai

Figlio mio ricorda bene che

La vita che avrai

Non sarà mai distante dell’amore che dai.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire.

Perché è vietato morire.

Vietato morire