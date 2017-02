Festival di Sanremo 2017: Fabrizio Moro ritorna dopo sette anni di assenza. Il conto alla rovescia per il via della 67 edizione del Festival di Sanremo 2017 è ormai incalzante. Nella sezione Campioni appare il nome di Fabrizio Moro dopo ben sette anni di assenza. Esattamente dieci anni fa vinse nella categoria Nuove Proposte con il brano Pensa. Dopo anni di esperienze tra musica e tv il cantautore romano torna quest’anno in gara con il brano Portami via. Il brano Portami Via, di cui ha scritto le parole e la musica, assieme a Roberto Cardelli, è dedicato alla figlia Anita che l’ha aiutato ad uscire da un momento drammatico della sua vita . Portami via la definisce una richiesta d’aiuto per uscire da un momento devastante, è l’unica donna che ama della sua vita. Nella serata delle cover canterà La leva calcistica della classe ‘68, di Francesco De Gregori, che definisce un pezzo che lo emoziona in modo particolare e gli ricorda il figlio che da poco gioca a pallone.

Festival di Sanremo 2017: il brano presentato da Fabrizio Moro è “Portami Via”.

Un filo conduttore con Sanremo che dura da diversi anni . L’ultima volta sul palco dell’Ariston non andò molto bene, come del resto la prima, tra i giovani, nel 2000, ma non si può certo dire lo stesso delle altre due partecipazioni del cantautore romano: primo classificato nel 2007, sempre nella categoria giovani con “Pensa”, e terzo posto l’anno dopo tra i big con “Eppure mi hai cambiato la vita”. Moro è in gara con “Portami via” contenuto nel nuovo album di inediti “Pace”, in uscita il 10 marzo. Il suo oggetto che lo accompagna in ogni sua esibizione, pur non essendo scaramantico, è un rosario regalatogli da un suo amico napoletano, un rapper, gli da energia.

Festival di Sanremo 2017: il testo della canzone dedicato alla figlia.

Tu portami via

dalle ostilità dei giorni che verranno

dai riflessi del passato perché torneranno

dai sospiri lunghi per tradire

il panico che provoca l’ipocondria

Tu portami via

dalla convinzione di non essere abbastanza forte

quando cado contro un mostro più grande di me

consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è

cosi com’è imprevedibile

Portami via dai momenti

da questi anni invadenti

da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

amore mio portami via

Tu portami via

quando torna la paura e non so più reagire

dai rimorsi degli errori che continuo a fare

mentre lotto a denti stretti

nascondendo l’amarezza dentro a una bugia

Tu portami via

se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani

e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani

se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è

chissà dov’è, è imprevedibile

Portami via dai momenti

da tutto il vuoto che senti

dove niente potrà farmi più del male ovunque sia

amore mio portami via

Tu, tu sai comprendere

questo silenzio che determina il confine

fra i miei dubbi e la realtà

da qui all’eternità tu non ti arrendere

Portami via dai momenti

da questi anni violenti

da ogni angolo di tempo

dove io non trovo più energia

amore mio portami via.

