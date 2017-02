Festival di Sanremo 2017, le anticipazioni e gli ospiti della seconda serata: inizia la sfida tra i Giovani

Festival di Sanremo 2017: gli ospiti della seconda serata, mercoledì 8 febbraio 2017. Dopo la messa in onda della prima puntata del Festival di Sanremo 2017 che ha intrattenuti molti davanti allo schermo tra musica spettacolo e show, nonché assistere al debutto della regina Mediaset Maria De Filippi, co-conduttrice insieme a Carlo Conti, gli ospiti e i cantanti si stanno preparano alle giornate successive che ci accompagneranno fino all’11 febbraio. La giornata di Mercoledì 8 febbraio ospiterà sul palco dell’Ariston il superospite internazionale Keanu Reeves che parlerà del suo nuovo film John Wick 2. Anche Robbie Williams salirà sul palco durante la seconda serata del festival. Gli altri ospiti della sera saranno Giorgia, la band scozzese Biffy Clyro, la cantante italo-americana LP e l’attrice Svevs Alviti, star del film tv Dalida. Saranno inoltre presenti Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabrielle Cirilli a portare una ventata di comicità, oltre al capitano della Roma, Francesco Totti.

Festival di Sanremo 2017: la sfida dei Giovani ha inizio.

Nella serata dell’8 Febbraio sentiremo le 11 canzoni dei Campioni, anch’esse sottoposte al Televoto e al giudizio della Sala Stampa, come nella prima serata. Anche in questo caso 3 brani finiranno nel girone eliminatorio. Sentiremo anche 4 degli 8 brani delle nuove proposte, in una sfida a eliminazione dirette: 2 di loro usciranno dalla gara, gli altri due accederanno alla finale della categoria, che si terrà venerdì. Si vota come per i Campioni: metà Televoto, metà Sala Stampa.