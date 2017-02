Festival di Sanremo 2017: Violetta debutta sul palco dell’Ariston. Stasera andrà in onda la prima puntata della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Si prospetta un grande show con tanti ospiti e soprattutto con tanta buona musica. Tra i diversi volti già noti ci sarà anche un debutto per la gara al Festival di Sanremo 2017: stiamo parlando di Lodovica Comello, che dopo essersi fatta conoscere come star della serie tv “Violetta“, dopo la conduzione di “Italia’s got talent” e “Singing in the car”, quest’anno è tra i big della sessantasettesima edizione della manifestazione. Sul palco porterà “Il cielo non mi basta”. Cantare è sempre stato uno dei suoi sogni e per quanto riguarda il suo brano dichiara: “Avevo questo pezzo in archivio, aspettavo l’occasione giusta per sfoderarlo, mi ha commosso ed emozionata sin dal primo ascolto”.

Festival di Sanremo 2017: la canzone di Ludovica Comello.

Dalla serie tv Violetta a Italia’s Got Talent e ora sul palco dell’Ariston. La ventiseienne è tra i nomi più chiacchierati del Festival. Parlando del suo brano dichiara :”L’ho nel cassetto da tanto. La prima volta che me l’hanno fatto sentire ho pensato “oh, cavoli, tanta roba!”, è come se mi avesse congelata. L’ho tenuto fermo lì e non appena è arrivata l’occasione di andare a Sanremo, ho pensato che non potesse che essere quello il pezzo da portare. È una canzone che parla di un amore impossibile, un amore che fa di tutto per sopravvivere attraverso piccoli momenti rubati qua e là che diventano unici, irripetibili, indimenticabili. Eh, sono una romantica”.

Festival di Sanremo 2017: il testo della canzone di Ludovica Comello, “Il cielo non mi basta”.

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Giusto il tempo di farci male e andare via di schiena

Ci nasconderemo al buio per non farci prendere

Dalle luci del mondo, dal rumore sordo delle macchine

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

Respiriamo insieme questa luna piccola che muore

Ci nasconderemo bene, proveremo a vivere

Anche solo un momento, come se non esistessero le regole

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta