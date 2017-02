Festival di Sanremo 2017: Michele Bravi e “Il suo diario degli errori”. La prima puntata del Festival di Sanremo 2017 è prevista per stasera in diretta su Rai 1 alle 21.20 circa. Michele Bravi sarà un altro tra i cantanti a varcare il palco dell’Ariston: parteciperà a Sanremo 2017, nella sezione dei Big, con il brano Il diario degli errori. Per quanto riguarda il suo brano dichiara: “Tutti hanno un proprio diario degli errori: una foto, una canzone, un luogo dove vivono gli sbagli commessi e subiti. Il mio brano Il diario degli errori parla della scoperta della dimensione dell’amare, quella dimensione che, in tutti i modi, speri rimanga fuori dagli errori”. E sul desiderio di aspettarsi o meno la vittoria Bravi afferma: “Non ho mai vissuto la musica come competizione. Vivo Sanremo come un’enorme opportunità per raccontare il mio progetto davanti a tutta Italia. Non esiste classifica quando si parla di canzoni”.

Festival di Sanremo 2017: grande sfida per il giovane vincitore di X Factor 2013.

Per quanto riguarda l’evento Bravi si lascia andare a queste considerazioni: “Sul palco dell’Ariston è passata in rassegna la storia della musica italiana, ma se penso a Sanremo come manifestazione musicale la prima canzone che mi viene in mente è Almeno tu nell’universo. Sanremo è l’evento più visto della stagione televisiva e tra i più importanti nella realtà musicale, non credo ci sia altro da aggiungere. Michele Bravi porterà al Festival di Sanremo 2017 la cover di ‘La stagione dell’amore‘ di Franco Battiato, nel corso della terza serata della kermesse, giovedì 9 febbraio 2017. Al vincitore di X Factor 2013 è stata assegnata una delle canzoni più belle di Battiato e renderla interessante con il proprio stile personale non sarà un’impresa facile. La giovane età del cantante si scontrerà con la complessa maturità di Battiato, rendendo la competizione nella serata di giovedì 9 febbraio 2017 più agguerrita che mai.

Festival di Sanremo 2017, Michele Bravi: il testo del suo brano Il diario degli errori.

Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c’è niente che si insegni prima

Che non l’hai provata

Sono andato sempre dritto come un treno

Ho cercato nel conflitto

La parvenza di un sentiero

Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto

Ho sempre avuto troppa fretta

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Ho giocato con il fuoco

E qualcuna l’ho anche vinta

Ma ci è mancato poco

Mi giocassi anche la vita

Ho lasciato troppe volte

La mia impronta sopra il letto

Senza preoccuparmi troppo

Di cosa prima avevo detto

Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba

Senza avere un punto fisso

O qualcuno che ti salva

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutte le mie imperfezioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Almeno tu Almeno tu

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori