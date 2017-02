Guida tv completa di mercoledì 8 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 8 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film drammatico The blind side. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 8 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e con la partecipazione di Maria De Filippi. Ascolteremo le canzoni di 11 Big e a fine serata tre brani finiranno nel “girone eliminatorio”. Ascolteremo, inoltre, 4 degli 8 brani delle Nuove Proposte. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv Castle. Beckett e Castle si occupano di diversi casi: un uomo, prima di essere ucciso, ha affidato un neonato ad un prete. Ryan, intanto, è in pericolo e rischia di non assistere al parto di Jenny. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 8 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo il film The Blind side. Michael Oher è un senzatetto rimasto orfano di padre; il ragazzo non vive neanche con la madre, cui è stato separato da piccolo a causa della dipendenza della donna da crack. Il ragazzo riesce ad iscriversi alla scuola cattolica Wingate Christian School grazie all’intercessione del suo coach, ma l’inserimento con i compagni è difficoltoso a causa del suo carattere chiuso. Un giorno il ragazzo viene notato dalla benestante famiglia Tuohy, che decide di adottarlo, aiutandolo negli studi e nello sport…

Su Rete 4 andrà in onda il film L’avvocato del diavolo. Kevin Lomax è un avvocato che non ha mai perso una causa e viene chiamato dal potente e ambito studio legale Milton. Mentre Kevin lavora con successo nello studio, la moglie Mary Ann inizia ad avere incubi, allucinazioni, perde sempre più il contatto con la realtà, e questo suo stato la porta al suicidio. A New York arriva la madre di Kevin, gli rivela un’inquietante realtà…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Lucy. Lucy Miller un giorno è obbligata dal suo fidanzato a consegnare una valigetta in sua vece. Lucy, al momento della consegna, viene rapita da un gruppo di criminali coreani che le inseriscono chirurgicamente nell’addome una sacca contenente un enzima prodotto dalle madri in gravidanza per mettere in moto lo sviluppo del feto…

Guida tv: i programmi tv di mercoledì 1 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Mercoledì sera, 1 febbraio 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone.