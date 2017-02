Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 7 febbraio 2017. Ieri sera si è conclusa la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2017 ricca di avvenimenti e di emozioni. A tornare a casa non è stato solo il perdente al televoto della precedente nomination… Durante la puntata serale di ieri, infatti, Alessia Marcuzzi ha annunciato un provvedimento disciplinare a carico di Andrea Marcaccini. Il modello ha violato il regolamento de l’Isola dei Famosi 2017 in quanto a suo carico è pendente un processo per violenza sulle donne a causa di una denuncia dell’ex fidanzata di Andrea. Il modello, però, ha taciuto questa cosa alla produzione Mediaset durante i provini de l’Isola dei famosi 2017.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi 7 febbraio 2017: in nomination Massimo e Nathaly.

A tornare a casa con Andrea è Dayane Mello, perdente al televoto con Samantha De Grenet. In nomination vanno Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini. Come avranno preso la nomination i due naufraghi? Scopriremo i loro umori e tanto altro ancora nel corso del daytime della giornata!