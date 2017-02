Isola dei Famosi 2017, il racconto della puntata. Lunedì 6 febbraio 2017 è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, condotto come sempre da Alessia Marcuzzi con la pungente partecipazione di Vladimir Luxuria. E’ stata una puntata davvero ricca di eventi, vediamo cosa è successo.

Alessia apre la puntata dell’Isola dei Famosi 2017 collegandosi con la Palapa per fare gli auguri di compleanno a Stefano Bettarini e salutare i naufraghi. La conduttrice annuncia che non ci sarà più l’Isola primitiva e che tutti i naufraghi ripartiranno dall’Isola delle Caverne, dopodiché invita Andrea ad uscire dalla Palapa. Dopo aver affrontato il triangolo Nathaly-Samantha-Dayane in merito alle nomination della scorsa puntata, Alessia si collega con Cayo Paloma, dove è stato portato Andrea Marcaccini per la comunicazione della squalifica.

Isola dei Famosi 2017: Andrea Marcaccini squalificato, Dayane Mello eliminata.

La puntata dell’Isola dei Famosi 2017 prosegue e dopo la squalifica di Andrea Marcaccini e Raz Degan non è molto d’accordo, ma Alessia precisa che c’è un regolamento da rispettare. E’ il momento del verdetto del televoto e la naufraga che deve immediatamente abbandonare l’Isola dei Famosi 2017 è Dayane Mello, con il 53% dei voti. Ai naufraghi viene quindi mostrato il filmato della prova evolutiva che dovranno affrontare, mentre a vincere la prova leader è Giacomo Urtis. Per la prova evolutiva i soli ad evolversi e ad avere la possibilità di andare sull’Isola del fuoco sono Giulia, Raz, Samantha e Giulio, mentre gli altri naufraghi conosceranno il loro destino più tardi. Iniziano le nomination all‘Isola dei Famosi 2017 che vedono andare al televoto Massimo contro Nathaly. La prova ricompensa è fallita e ai non evoluti spetta un’altra settimana di Isola delle Caverne, ma Giacomo il leader ha la facoltà di portare con sé un concorrente e sceglie Simone. La puntata si conclude e Alessia da appuntamento alla prossima settimana.