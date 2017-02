Nomination Isola dei Famosi 2017, tutti i nominati. I naufraghi sono chiamati a votare un compagno da mandare in nomination. Quanto accaduto durante la settimana influenzerà decisamente le votazioni dei naufraghi ed in particolar modo i malumori che si sono creati tra di loro avranno un certo peso. Il leader Giacomo non potrà essere nominato e la prima chiamata a votare è Samantha, che nomina Massimo. Giulia nomina invece Nathaly perché non condivide il suo atteggiamento. Raz nomina invece Eva, mentre anche il regista ed attore Giulio Base nomina Nathaly. Le nomination vengono quindi interrotte dalla prova ricompensa, finchè non viene mostrato un video che mostra il rapporto altalenante tra Massimo ed Eva.

Isola dei Famosi 2017: le nomination ed i nominati della seconda puntata.

Dopo la prova evolutiva i non evoluti sono chiamati a fare le nomination palesi e Massimo non è d’accordo, in quanto non vuole andare all’Isola delle Caverne. Si procede quindi con le nomination; Simone nomina Nathaly, così come Moreno che si giustifica dicendo che Nathaly ha chiesto di essere votata. Nathaly viene votata anche da Nancy e da Malena. Eva nomina Simone e Massimo Malena. L’ultima nomination spetta al leader Giacomo, che nomina Giulia. Nathaly e Massimo sono ufficialmente in nomination.