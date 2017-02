Pensioni e riforme. Le misure non convincono. Dopo l’insuccesso del TFR in busta paga, anche il part-time agevolato sembra non convincere i lavoratori, che scelgono le vie tradizionali per accedere al pensionamento. Le domande accolte dall’Inps dall’entrata in vigore del decreto per il part- time agevolato sono state, infatti, appena 200. L’Istituto previdenziale ha segnalato che la misura è stata finora fallimentare in tutte le regioni con 33 richieste accolte in Lombardia, 21 nel Lazio, solo una in Molise, Basilicata e Valle d’Aosta e 5 rispettivamente in Liguria e nelle Marche.

L’Inca-Cgil ricorda che il provvedimento prevede la possibilità per le persone che maturano 67 anni e sette mesi di età entro il 2018 con almeno 20 anni di contributi, previo accordo con il datore di lavoro, di ridurre l’orario in una misura compresa tra il 40% e il 60%. Sono esclusi i dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi.

Il patronato segnala che di fatto, però, l’opzione è preclusa alle donne dato che chi può usufruirne deve essere nato prima del maggio 1952 e le lavoratrici potenzialmente interessate, nate prima di questa data, sono in grandissima maggioranza già uscite dal lavoro nel 2016.

Pensioni, part-time agevolato. Le possibili ragioni dell’insuccesso.

Il patronato della Cgil riferisce che le cause del fallimento della misura del part-time agevolato, secondo alcuni calcoli dei Consulenti del lavoro, risiedono nel fatto che il contratto di part time agevolato appare più vantaggioso per i lavoratori vicini alla pensione, piuttosto che per le aziende: considerando classi di retribuzioni annue lorde, che vanno dai 25.000 ai 43.000 euro, un lavoratore che firma un contratto di part time agevolato al 40% delle ore (16 a settimana a fronte delle 40 dell’orario intero) ha in busta paga il 72% della retribuzione, mentre l’impresa ha una riduzione del costo del lavoro del 49% (a fronte di una riduzione dell’orario del 60%).

Pensioni anticipate. In poche scelgono Opzione donna.

Non solo il part- time agevolato è stato poco convincente come misura sulle pensioni, ma anche Opzione donna. A rivelarlo è nuovamente l’Inps che ha segnalato che nel 2016 sono state liquidate 4mila pensioni in tutto settore pubblico e nel 2017, invece, 369. Le motivazioni che hanno spinto le lavoratrici a non utilizzare il progetto sperimentale per le pensioni anticipate risiedono nelle pesanti decurtazioni dell’assegno? La pensione delle donne che accedono ad Opzione Donna viene ricalcolata, infatti, interamente con il metodo contributivo.

Riforma delle pensioni. Quali conseguenze per il fallimento degli interventi?

Secondo l’Inca a causa del fallimento del part-time agevolato si rischia di lasciare inutilizzate le risorse già stanziate: 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha minimizzato affermando che “le cose vanno sperimentate” ed ha aggiunto: “Quando siamo partiti con l’idea del ‘part time agevolato’ non c’era ancora il progetto per la flessibilità in uscita delle pensioni: poiché le due platee coinvolte sono sostanzialmente le stesse è chiaro che la scelta è stata condizionata”. Il Governo punta, quindi sull’Ape, ma sarà una misura convincente? Secondo Susanna Camusso, leader della Cgil, il fallimento dell’Ape è dietro l’angolo. “Perché è uno strumento finanziario”, ha affermato. “Non credo che i lavoratoti italiani pensino di indebitarsi per andare in pensione”, ha precisato.