Riforma pensioni, oggi 7 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, precoci, quota 41, part time, opzione donna, reversibilità

Riforma pensioni, oggi 7 febbraio 2017, le ultime notizie. Le novità sulle pensioni hanno visto al centro del dibattito degli ultimi giorni la valutazione dei dati relativi al part time agevolato verso la pensione, misura in vigore dal 2 giugno 2016, data di entrata in vigore del decreto che dava la possibilità ai lavoratori che avrebbero maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 di andare in part time verso la pensione, le domande accolte dall’Inps sono state appena 200. La norma infatti prevedeva l’accordo tra lavoratore e impresa ma vantaggi soprattutto per il dipendente. Secondo i primi dati, la misura non avrebbe dato i risultati sperati, infatti il ministro Poletti ha così dichiarato durante il question time: “Le cose vanno sperimentate e quando, come in questo caso, non danno buoni risultati bisogna prenderne atto. Si utilizzeranno strumenti diversi”. Secondo quanto sottolinea l’agenzia Ansa, il presidente dell’Inps, Tito Boeri commentando i primi dati a luglio sull’utilizzo dello strumento (100 richieste nel primo mese) aveva messo in guardia sugli “interventi estemporanei e parziali” con “costi amministrativi superiori alle somme erogate”.

La misura del part time agevolato prevede la possibilità per le persone che maturano 67 anni e sette mesi di età entro il 2018 con almeno 20 anni di contributi, previo accordo con il datore di lavoro, di ridurre l’orario in una misura compresa tra il 40% e il 60% non può essere usato nel settore pubblico né naturalmente per il lavoro autonomo.

Pensioni anticipate e part time agevolato, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate e part time agevolato, i calcoli effettuati dai Consulenti del lavoro su classi di retribuzioni annue lorde che vanno dai 25.000 ai 43.000 euro un lavoratore che firma un contratto di part time agevolato al 40% delle ore (16 a settimana a fronte delle 40 dell’orario intero) ha in busta paga il 72% della retribuzione mentre l’impresa ha una riduzione del costo del lavoro del 49% (a fronte di una riduzione dell’orario del 60%). La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è stata riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, cifre a questo punto, almeno per l’anno scorso, largamente inutilizzate.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, Davide Tripiedi del M5S è tornato ad occuparsi dei lavoratori con 40 anni di contributi, che risultano essere più di 20 mila in provincia di Mo zia Ed in Brianza. Soni 9.993, i cosiddetti “quarantunisti” 6.684, mentre i lavoratori che hanno raggiunto i 42 anni di contributi sono ben 4.039. Noi chiediamo soluzioni. Questo Governo ha trovato decine di miliardi di euro per salvare le banche e abbandona chi con il proprio lavoro ha reso grande questo Paese e chiede solo che venga rispettato il suo diritto alla pensione dopo oltre 40 anni di lavoro. Pensate a quanti giovani stanno aspettando di avere accesso al mondo del lavoro, anche per loro sarebbe un vantaggio se i lavoratori precoci potessero finalmente andare in pensione. Finora però i nostri appelli sono rimasti inascoltati, per questo ora vogliamo il VotoSubito, perché il M5S possa governare cominciando a occuparsi dei problemi reali dei cittadini!”

Pensioni, le ultime notizie: le dichiarazioni di Simonetti su Ape e riforma pensioni.

Sul fronte riforma pensioni Roberto Simonetti, Segretario della commissione Lavoro della Camera, è in particolare convinto che ci sia bisogno di interventi più decisi, per fare in modo che i lavoratori possano andare in pensione un po’ prima e che i giovani abbiano l’occasione di entrare prima nel mondo del lavoro. “La vera riforma delle pensioni che doveva essere fatta, cioè cancellare la Legge Fornero, non è stata fatta. Il risultato, ha aggiunto, è che la disoccupazione giovanile supera il 40% e ci sono lavoratori che dopo 40 anni di contributi non possono ancora lasciare il loro posto perché non avrebbero diritto alla pensione. In passato la Lega Nord aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo della Legge Fornero, che era stato però dichiarato inammissibile”, ha dichiarato Simonetti.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime notizie.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, Simonetti si sfoga in un lungo post su Facebook, e dichiara:”Non bastava aver fatto pagare ai lavoratori l’anticipo pensionistico, non aver toccato minimamente la legge Fornero, ora, per sottostare ancora una volta ai diktat dell’Unione Europea, il governo sta pensando anche di posticipare l’entrata in vigore dell’Ape, originariamente prevista per il primo maggio. Non solo il governo quindi ha previsto una proposta già ridicola di suo e per nulla risolutiva delle problematiche poste in essere dalla legge Fornero, ora per i pensionandi che saranno costretti a pagarsi l’anticipo pensionistico, potrebbe arrivare anche la beffa. Mi domando con che coraggio il ministro dell’economia Padoan ipotizzi di posticipare di 6 mesi l’entrata in vigore dell’Ape per risparmiare circa 500 milioni di euro. Le risorse vanno trovate altrove e non gravando sistematicamente sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati. Che non si tocchi la data del primo maggio per l’avvio dell’APE”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime notizie vengono fornite da Rossella Lo Iacono, che riprendendo le parole di un pezzo di Blastingnews a cura di Domenico Ferlita, sottolinea come il Governo starebbe vagliando l’ipotesi di un anticipo pensionistico a favore delle lavoratrici che hanno visto sfumare la speranza di una proroga del regime sperimentale Opzione Donna. L’idea, infatti, consisterebbe nel riconoscimento dei periodi contributivi figurativi, ovvero, periodi di assenza al lavoro per maternità o per assistere familiari con disabilità grave.

Pensioni minime, le ultime notizie.

Sul fronte pensioni minime, le ultime news vengono fornite da Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, che sottolinea come sia giunto il tempo di una di una svolta profonda nel Partito democratico. Come riporta il sito Gonews, lo ha rimarcato a Taranto, partecipando a un convegno. “Il Pd – ha aggiunto il governatore toscano – è un partito plurale. Io faccio una proposta fortemente identificata. A sinistra penso sia d’attualità proporre le idee, le idealità del socialismo, i riferimenti sociali che una forza di sinistra che si ispira al socialismo deve avere, cioè la parte più debole della società, i giovani, i precari, le pensioni minime, i lavoratori dipendenti che hanno perso i diritti, i ceti medi che sono in difficoltà. Credo inoltre – ha proseguito – che bisogna anche ricostruire un partito strutturato sul territorio e avere un programma che vada a tutelare e a rappresentare quei ceti sociali. Quindi è tempo di una svolta profonda nel Pd”.

Riforma pensioni, unioni civili, reversibilità: le ultime news.

La legge sulle unioni civili in Italia ha introdotto delle novità anche sulle pensioni, dal momento che, ciascuno dei componenti dell’unione viene parificato al coniuge di un matrimonio per quel che riguarda il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Il Sole 24 Ore si interroga su quale sia la platea dei beneficiari di queste nuove prestazioni. L’Inps ipotizza, partendo dai dati demografici di altri paesi europei come la Germania, che ha una legge simile a quella italiana, che entro il 2033 saranno 50.000 le coppie omosessuali nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la pensione ai superstiti grazie alla equiparazione alla figura del coniuge il compagno o la compagna hanno diritto al 60% della pensione già pagata al defunto o della pensione che sarebbe spettata al defunto lavoratore, e se costui/costei ha un reddito superiori ai limiti indicati ogni anno dalla legge, scatteranno le riduzioni della pensione nella misura del 25%, del 40% e infine del 50%. La presenza del “coniuge” non permetterà all’eventuale unico figlio del defunto di ricevere il 70% della pensione, ma solo la percentuale del 20%. Le spese derivanti da questa estensione dei benefici previdenziali e assistenziali sono coperte dalla legge 76/16, ma la novità del sistema comporta uno stretto monitoraggio di esse, attraverso continue comunicazioni da parte dell’Inps al Ministro del lavoro.

Pensioni e coefficiente di trasformazione, le news dalla Corte Costituzionale.

Nonostante sia aumentata l’età pensionabile, non muta il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni di età. Infatti, una ridefinizione del coefficiente di trasformazione, volta ad allineare tale disciplina a quella della pensione diretta, andrebbe ad assimilare situazioni eterogenee e governate da principi peculiari, vanificando la logica premiale dell’istituto. Lo sottolinea Lucia Izzo in un articolo pubblicato sul sito giurico Studio Cataldi, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 23/2017, con cui si è pronunciata a seguito di questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Udine, in funzione del giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra il titolare di una pensione ai superstiti a carico del “Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”, e l’INPS.

Una ridefinizione del coefficiente di trasformazione, secondo la Suprema Corte, ancorato a quello più favorevole previsto per chi acceda alla pensione di vecchiaia a un’età apprezzabilmente più elevata rispetto ai cinquantasette anni, assimilerebbe situazioni eterogeneei: da un lato, la pensione diretta di vecchiaia, con coefficienti di trasformazione rimodulati in armonia con la scelta legislativa di innalzare l’età pensionabile, dall’altro la pensione ai superstiti, erogata anche ai congiunti di un assicurato che non abbia conseguito la pensione di vecchiaia e sia morto prima di compiere i cinquantasette anni di età.

