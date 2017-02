Sanremo 2017, abito lungo fantasia per Elodie Di Patrizi

Elodie, il suo primo Festival di Sanremo. Il sessantasettesimo Festival della Canzone italiana ha avuto inizio stasera, 7 febbraio 2017, con tantissime emozioni. Emozioni sono quelle lette sul volto di Elodie, giovane promessa della canzone italiana. La ragazza è arrivata seconda nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e da subito ha mostrato un grandissimo talento: voce graffiante al punto giusto, voce penetrante. Elodie ha tutte le carte in regola e quest’anno gareggia tra i Big con la canzone, scritta per lei da Emma Marrone, Tutta colpa mia.

Elodie, originale look per la prima serata di Sanremo 2017.

Elodie sale sul palco dell’Ariston, visibilmente emozionata, con un look originale, allo stesso tempo vivace ed elegante. Si tratta di un abito colorato con fantasie geometriche dallo stile etnico che rapiscono lo sguardo. La ragazza porta i capelli corti e rosa, per un look fresco e sbarazzino.