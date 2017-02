Sanremo 2017, Al Bano canta “Di rose e spine”: il testo della canzone e le ultime news.

Sanremo 2017, Al Bano canta “Di rose e spine” e le ultime news. Torna a Sanremo Al Bano Carrisi. Dopo un periodo di salute difficile vissuto a dicembre, Al Bano Carrisi riprende il suo posto sul palco con un brano intitolato Di rose e di spine. Ecco le ultime news sul cantante. Al Bano ha dichiarato a La vita in diretta: “Sono in piedi e pronto ad affrontare tutto. Io sono emozionatissimo all’idea di tornare a Sanremo e la cosa mi piace. Quando sono stato male ho vissuto un momento di incoscienza perché pensavo ad un dolore intercostale e invece era il mio cuore. Ma ho capito che è meglio avere coraggio che paura nella vita”.

“Vado per cantare una canzone fantastica – ha dichiarato Al Bano – se non arriva la vittoria mi preparerò al prossimo anno. Il brano racconta l’amore, io ci credo. Vivere senza amore è come stare nel deserto io sto bene e sono pronto. Bisogna sempre sorridere alla vita”.

Di Rose e di Spine

Che cosa resta della notte

E delle mie malinconie

Un temporale che si abbatte

Su tutte le infinite vie

Di questo cuore

Esisti tu

Nei miei pensieri

Un sole eterno che mai più tramonterà

Rimane il tempo

Dei desideri

E la certezza di una sola verità

Che un’altra vita non mi basterà

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Non voglio più dover andare

Non voglio più essere altrove

Com’è infinito questo mare

Che mi riporta sempre dove

Esisti tu

Esisti tu che sei la sola verità

Un’altra vita non mi basterà…

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Di rose, di spine