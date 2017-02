Sanremo 2017, anticipazioni: le dichiarazioni di Maria De Filippi a poche ore dal debutto

Sanremo 2017, anticipazioni stasera. Stasera andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2017. Per la prima volta Maria De Filippi sarà sul palco dell’Ariston per condurre Sanremo insieme a Carlo Conti. Ormai mancano poche ore al debutto e ieri si è tenuta la conferenza stampa congiunta dei due presentatori. Maria si è lasciata andare a dichiarazioni divertenti, e ha ribadito che da quando la notizia che sarebbe salita sul palco dell’Ariston è diventata di dominio pubblico la sua vita è stata un po’ sconvolta e lei si sente come Belen Rodriguez. “In questi giorni mi sento un po’ Belen, i fotografi mi inseguono ovunque, perfino il mio bassotto viene immortalato mentre fa i suoi bisogni”.

Sanremo 2017, le dichiarazioni di Maria De Filippi a poche ore dal debutto.

La De Filippi ha dichiarato: “Ho capito che aveva ragione Baudo quando diceva che Sanremo è Sanremo. Ero andata dal dentista e per via dell’anestesia quel giorno non ho potuto registrare la puntata di Uomini e Donne. Poco dopo online dicevano che avevo avuto malore. E ho pensato: ecco l’effetto Sanremo”, ha continuato. In pochi giorni Maria ha anche imparato tante cose nuove: “Carlo è stato come un fratello. Sono anni che faccio tv, ma non sono abituata a fare le prove di cinque serate di fila. Ho imparato tante cose, per esempio il ruolo del direttore d’orchestra, che prima guardavo da casa. Rocco Tanica mi ha spiegato che il direttore è fondamentale perché accompagna sia l’orchestra che il cantante”.

Sanremo 2017, le rivelazioni di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, non ha potuto fare a meno di rispondere ad alcune domande sul dietro le quinte dell’edizione 2017 della kermesse canora. Costanzo ha svela che Carlo Conti per convincere la moglie ad accettare la sua proposta è andato a pranzo nel suo ufficio. “In realtà Carlo è stato bravissimo perché ha lavorato, eh, per arrivare a quello. Maria aveva detto che non l’avrebbe mai fatto, però ripeto è stato bravo Carlo Conti che andava a pranzo nell’ufficio di Maria. Ci ha creduto fortemente anche un dirigente della Rai… e poi ci ho creduto anch’io nella fase finale”, ha rivelato.

“Io sono entrato quasi sul finire della trattativa e ho detto ‘Vacci perché ti puoi divertire e perché una persona che ha nel suo archivio tanti successi deve misurarsi con la sagra del padrone’. Le ho consigliato di essere se stessa”, ha continuato Maurizio. Davanti alle telecamere de ‘L’Arena’ di Massimo Giletti, il giornalista ha poi voluto fare anche un tenero in bocca al lupo alla sua dolce metà: “Sta in gamba, non ti preoccupare di nulla tanto andrà benissimo. Comunque vada sarà un successo”.

