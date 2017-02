Sanremo 2017, Bianca Atzei canta “Ora esisti solo tu”, il testo della canzone e le ultime news. Sarà al 67esimo Festival di Sanremo nella categoria big Bianca Atzei. La cantante sarda porterà in gara il brano “Ora esisti solo tu” scritto da Kekko Silvestre dei Modà. La canzone di Sanremo di Bianca Atzei è dedicata al compagno Max Biaggi.

Sanremo 2017, Bianca Atzei canta “Ora esisti solo tu”.

“Max mi ha cambiato la vita e nei suoi confronti è nato un sentimento meraviglioso, mai provato prima” ha dichiarato a Vanity Fair. “È imbarazzato perché tutti sanno che lo riguarda direttamente, ma è anche molto contento della mia sorpresa: non capita spesso che qualcuno ti dedichi una canzone”. Ecco di seguito il testo della canzone che Bianca Atzei porterà a Sanremo 2017.

Ora esisti solo tu

Ti sembra strano lo capisco, ma era passato tanto tempo,

Da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso

Quel mio carattere un po’ schivo l’ho sotterrato già da un pezzo

E non è neanche più un ricordo,

Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

Voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi, dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare, fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta

E dico senza vergognarmi, che questa volta è quella giusta

Amore prendimi per mano, voglio correre veloce, come due pazzi verso il sole

Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

E poi, voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire voglio solo cancellare, ora esisti solo tu.

