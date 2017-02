Sanremo 2017, elegante look total black per Maria De Filippi

Sanremo 2017, Carlo Conti presenta Maria De Filippi. L’attesissimo Festival di Sanremo ha avuto inizio stasera, 7 febbraio 2017. Dopo un’emozionante sigla in cui sono stati mostrati dei grandissimi successi della musica italiana che non hanno vinto Sanremo ma che hanno fatto la storia della canzone e che sono state la colonna sonora di generazioni e generazioni. Carlo Conti ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston e ha presentato la regina della serata: Maria De Filippi. La conduttrice ha scelto di non entrare sul temuto palco dalle ancora più temute scale: “Forse per l’ultima serata”, ha annunciato.

Maria De Filippi, abito lungo con punti luce a Sanremo 2017.

Maria De Filippi per la prima serata del Festival di Sanremo 2017 ha scelto di indossare un meraviglioso outfit: si tratta di un abito lungo con velate trasparenze lungo le gambe. L’abito ha uno scollo a V ed è tempestato da una miriade di punti luce che donano luminosità all’outfit.