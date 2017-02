Sanremo 2017, Francesco Gabbani canta Occidentali's Karma: il testo e le ultime news

Francesco Gabbani torna a Sanremo dopo il grandissimo successo di “Amen”. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna al Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani. Il cantante di Carrara l’anno scorso ha partecipato al Festival nella categoria Nuove Proposte e ha vinto con il bellissimo brano Amen, canzone che ha riscosso un incredibile successo, attestandosi tra i brani sanremesi più apprezzati e canticchiati dello scorso anno.

Dopo il grandissimo successo di Amen, che oggi conta oltre 9 milioni di visualizzazioni su You Tube, Francesco Gabbani torna a Sanremo con il brano “Occidentali’s Karma”, una canzone che affronta il tentativo degli occidentali di cimentarsi nelle discipline orientali, pur non entrando nel loro spirito.

Sanremo 2017, Francesco Gabbani canta Occidentali’s Karma: il testo della canzone.

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza.

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

