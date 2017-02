Sanremo 2017, Gigi D’Alessio canta La prima stella: il testo della canzone e le ultime news. In questo 77esimo Festival di Sanremo vedremo anche Gigi D’Alessio ricalcare il palco dell’Ariston. Con il brano “La prima stella” D’Alessio torna in gara dopo Respirare in gara con la Berté nel 2012. A distanza di 5 anni Gigi D’Alessio torna al Festival di Sanremo con il brano La Prima stella.

Sanremo 2017, Gigi D’Alessio canta La prima stella: le ultime news sul cantante.

Gigi D’Alessio è prontissimo per Sanremo 2017. In una recente intervista ad Oggi ha dichiarato che la compagna Anna Tatangelo farà il tifo da casa. “Le ho detto: ‘Amore mio, sai che c’è? Per una volta il Festival guardalo da casa, fai il tifo per me dal divano’. Sono un cantante e vado a Sanremo per proporre la mia musica. Del gossip ne ho le scatole piene”. La canzone è dedicata a sua madre: “Non mi ha visto cantare, non ha visto i figli miei. Di lei ricordo gli abbracci. L’abbraccio della mamma è diverso, ti mancherà anche a 90 anni”.

La prima stella

Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo

Volare oltre l’universo

E arrivare dove niente è più lo stesso

Vorrei farti vedere il viso mio com’è cambiato

Qualche ruga mi ha graffiato

Come vedi gli anni passano

Ma non ho chiuso il cuore

Io posso ancora amare

Ho mille sogni ancora da inseguire

Ed il più bello so a chi regalare

Il tempo perso da restituire

A chi mi deve un giorno perdonare

Vorrei Gli occhi tuoi nei miei

Per guardare insieme

Tutto quello che tu forse non hai visto

Sai quante volte io

Ti ho invocato aiuto

Ed ho implorato pure Dio

Che ho sentito sempre mio

Quante volte ti ho cercato

E ti ho parlato

Ed ho sperato Mentre guardavo con gli occhi in su

Che la prima stella accesa Quella fossi tu

Adesso un fiore nasce pure senza sole

Un figlio può arrivare

Anche senza far l’amore

Chi è pronto per morire

Non ha la croce al muro

Che c’è una porta aperta sopra il mare

Per chi da guerre cerca di fuggire

Dal vecchio male ci si può salvare

E avrei potuto anche vederti invecchiare

Sento la voce tua

Ma è nella mente mia

Quello che posso solamente fare

È accarezzare una fotografia

Quante volte ti ho cercato

E ti ho parlato

Ed ho sperato

Mentre guardavo con gli occhi in su

Che la prima stella accesa

Quella fossi tu.

