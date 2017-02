Sanremo 2017 Giusy Ferreri canta “Fa talmente male”: il testo e le ultime news. Per la terza volta Giusy Ferreri salirà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2017. La cantante milanese porterà un brano dal suo nuovo disco di inediti. Tanto il successo dopo la hit Roma-Bankok, tra i video più visti di sempre.

Sanremo 2017 Giusy Ferreri con il brano”Fa talmente male”: il testo e le ultime news

“Ho deciso di partecipare a questo Sanremo perché sto vivendo un momento importante e significativo del mio percorso artistico – ha dichiarato la cantante ad Io Donna – Grazie a Roma-Bangkok è uscita la mia prima raccolta, per cui l’idea di passare per l’Ariston con un brano apripista del nuovo disco di inediti mi sembrava una buona idea. Poi ho già partecipato un paio di volte, al Festival, e come si suol dire, non c’è due senza tre!”.

Fa talmente male

Se fuori piove

È l’illusione che qualcosa ancora si muove

I sintomi dell’amore sono altrove

Ci siamo fatti trasportare

Dall’odore di sensazioni nuove

Incapaci di dissolvere nell’aria le speranze

In assenza di risposte formulo domande.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

E fuori piove

Un sentimento ha smosso tutto

Non c’è niente che

A questo punto devi farti

Perdonare perché non c’è più

Nulla che mi devi Amore, hai colpe da espiare

Impossibile per me restare ad osservare

Troppe le complicazioni da considerare.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Per me Per me Per me

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male

Per me.

