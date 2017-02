Marco Masini torna a Sanremo con la canzone dal titolo “Spostato di un secondo”. Questa, per il cantante toscano, è la settima partecipazione alla kermesse più seguita d’Italia anche se l’emozione che si prova prima di salire su palco dell’Ariston è sempre la stessa. Marco Masini esordì a Sanremo nel 1990, e nella sua lunga carriera ha vinto ben due Festival. Masini è da sempre legato a temi importanti, riflessi del tempo in cui si vive. Le sue canzoni esprimono disagio, e questo malessere spesso venuva urlato con una rabbia che man mano, nel corso del tempo, è diventata sempre più vellutata. Marco canta anche quest’anno della particolare situazione, non positiva, del nostro tempo, ma nella voce e nelle parole di Marco non c’è più rabbia e disperazione ma c’è la calma con cui vanno affrontati i problemi.

Il singolo che Marco Masini presenta a Sanremo, “Spostato di un secondo”, è contenuto in un album di inediti che uscirà venerdì 10 febbraio 2017 per Sony Music ed il 30 aprile partirà il suo nuovo Tour.

Sanremo, Marco Masini canta “Spostato di un secondo”: il testo.

Mi sono incontrato a cinque anni cadendo

e ho scoperto che cadere fa male

nel primo schiaffo ho capito il pianto

e che se è non strettamente vitale non si deve rubare

ho scoperto che l’amore è un’arte da capire

e l’ho scoperto così semplicemente amando

che tutto cambia mentre lo stai vivendo

e che alcune cose si allineano a stento

si allineano a stento

Un’altra volta indietro e ritrovarmi nudo

e ritrovar la voglia di riempire ogni vuoto

e fare tutto di nuovo, fare tutto di nuovo

di nuovo

un attimo dopo

E adesso vorrei sapere

come sarebbe il mondo

se tutto quanto fosse

spostato di un secondo

adesso ti vedrei

scegliere di restare

e invece te ne vai

e io, io ti lascio andare

Io che con la nicotina non ho fatto pace

vorrei tornare lì per non provare nemmeno

vedere da grande come diventa una voce

se non la vizi con trent’anni di veleno

io che da sempre le considerazioni

e se sei segnato è dalle tue azioni e dalle onde del mare

poi uno sconosciuto fa sentire una canzone

e riparte dal suo nome per ricominciare

E adesso vorrei sapere

come sarebbe il mondo

se tutto quanto fosse

spostato di un secondo

adesso ti vedrei

scegliere di restare

e invece te ne vai

e io, io ti lascio andare

E tornerei daccapo

nella stessa stanza

fare tutto di nuovo

a un metro di distanza

per ricadere ancora

negli stessi istanti

negli stessi posti

magari un po’ più avanti

come se fosse un altro vento

una seconda occasione

uno sguardo distante

l’altra faccia della stessa emozione

fare tutto di nuovo

an attimo dopo

E adesso vorrei sapere

come sarebbe il mondo

se tutto quanto fosse

spostato di un secondo

adesso ti vedrei

scegliere di restare

e invece te ne vai

e io, io ti lascio andare

Mi sono incontrato questa mattina cadendo

e mi stupisce ancora che cadere fa male

un altro schiaffo e ho capito il pianto

un altro schiaffo e ho capito il pianto

mi sono incontrato questa mattina cadendo

e mi stupisce ancora che cadere fa male

un altro schiaffo e ho capito il pianto

e se è non strettamente vitale non rinunciamo ad amare.

Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2017 anticipazioni, ospiti, ultime news e novità.