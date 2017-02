Festival di Sanremo 2017: l’undicesima partecipazione di Michele Zarrillo al Festival. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la messa in onda della 67esima edizione della kermesse musicale e Michele Zarrillo non resterà di certo ‘Mani nella mani‘. Da Cinque Giorni a Una rosa blu, da L’elefante e la farfalla a L’acrobata, le sue canzoni più note sono sempre state legate al Festival di Sanremo. Dopo nove anni di assenza dal teatro Ariston, l’artista romano tornerà sul palco più ambito della musica italiana. Michele Zarrillo proporrà al Festival di Sanremo 2017 la cover di ‘Se tu non torni, canzone presentata nel 1994 da Miguel Bosè al Festivalbar. Sono ben undici edizioni dell’evento sanremese a cui ha peso parte Zarrillo, a cominciare dal debutto nel 1981. Poi, nel 2013, lo stop forzato per un problema di salute che lo ha tenuto lontano dalle scene. “Per me è stata l’occasione per riscoprire una seconda vita” ha raccontato il cantante, che ha riconosciuto il potere terapeutico della musica.

Festival di Sanremo 2017: il significato del brano “Mani nelle mani”.

Michele Zarrillo ha scelto di omaggiare il cantante, attore e compositore spagnolo naturalizzato italiano che ebbe enorme successo anche nel Bel Paese. Giovedì 9 febbraio 2017, dunque, durante la serata dedicata alle cover, Michele Zarrillo si esibirà in una personale interpretazione di un brano che parla di un amore fuggito e della speranza che resta ancora viva nel cuore di chi aspetta. Così, Michele Zarrillo proverà ad incantare il pubblico del Festival di Sanremo 2017 non solo con la sua ‘Mani nelle mani’, ma anche con un brano che decretò il successo in Italia di un altro grande artista simbolo della musica europea. ‘Se tu non torni’ è stata tradotta anche in spagnolo dallo stesso Miguel Bosè che, a distanza di alcuni anni, ha proposto una nuova versione della stessa in duetto con Shakira. Mani nelle mani è invece il racconto dell’inizio di un rapporto, il momento più bello. Inoltre, è in arrivo un nuovo album di inediti che uscirà il 10 febbraio per Universal con il titolo “Vivere e rinascere“: un riferimento personale e autobiografico.

Chi ha sentito il suo brano festivaliero anticipa che Zarrillo tornerà con un pezzo dallo stile sanremese e melodico. Un aspetto, questo, sul quale l’artista ha precisato: “Credo che niente di male ci sia nel fare musica melodica per un pubblico come quello. C’è chi lo definisce un’Italietta. Eppure io lo trovo anche meglio dei contest come XFactor, dove l’importante è fare quello che più segue le mode. Ma poi, cosa resta di quelle cose lì?“.

Festival di Sanremo 2017: ecco il testo della canzone di Michele Zarrillo intitolata “Mani nelle mani”.

E poi passano così…, te ne accorgi quando sono andati via,

E ti lasciano aggrappato ad una scia di ricordi, di ricordi…

Quanti sono i giorni belli di un amore,

Quelli che non te li puoi dimenticare,

E nascondi dentro al cuore,

E quando stai male, li vai a spolverare…

Mani nelle mani, vedo due ragazzi ingenui,

Dentro un mondo di canzoni e di poesia,

Domani, noi domani…, ma stanotte tu rimani,

Non mi chiedere di farti andare via

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto,

Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei giorni

A quel viaggio che dormimmo in un fienile,

Ad un valzer da ubriachi in riva al mare…,

A una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno,

Tutto intorno…

Dove vanno i giorni belli di un amore,

Quei momenti che non puoi più cancellare,

Si addormentano nel cuore, e quando fa buio

Li vai a accarezzare…

Mani nelle mani, siamo due ragazzi ingenui

Ancora in cerca di canzoni e di poesia,

Domani è già domani, adesso dimmi se rimani

O sei convinta di volere andare via…

Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto…

Mani nelle mani… le tue mani… le tue mani tra le mie…

Tu sei passione e tormento, tu sei il mio giuramento…,

Vorrei che fossimo eterni, e con te, tornare a quei giorni.

