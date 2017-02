Nesli e Alice Paba, la aprtecipazione a Sanremo 2017. Nesli torna per la seconda volta a Sanremo in compagnia della giovane e talentuosa cantante Alice Paba, vincitrice del talent di Rai 2 “The voice”. I due al sessantasettesimo Festival della Canzone italiana si esibiscono con il brano “Do retta a te”. Si tratta di una canzone d’amore dal testo molto profondo. Ecco il suo testo.

Sanremo 2017, Nesli e Alice Paba cantano “Do retta a te”.

Do retta al tuo cuore, ti lascerò andare

Ma poi non tornare perché fa più male

Do retta al cammino, restarti vicino

O correre lontano andando verso il mio destino.

Do retta al tempo che tutto lava

Che fa sbiadire quanto mi amava

Quanto mi odiava, do retta a questo

Alla prigione che ogni giorno costruisco.

Senza catene addosso è solo il bene che ora posso esprimere

E ridere perché ho imparato solo adesso a vivere.

Tu se questo è il senso lo sai tu

Quello che cerco non c’è più

Restare uniti oppure persi in questa vita e ricomincia quando è già finita

Tu dicevi non ci penso più Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai, do retta ai guai che mi hai dato tu.

Do retta a mio padre che dice di andare e di stare attento alle donne perché ti fanno cambiare.

Do retta al mondo e al solo credo che ci governa come impazziti.

Senza catene addosso è solo il bene che ora posso esprimere e ridere perché ho imparato solo adesso a vivere.

Tu se questo è il senso lo sai tu

Quello che cerco non c’è più

Restare uniti oppure persi in questa vita e ricomincia quando è già finita

Tu dicevi non ci penso più

Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai,

do retta ai guai che mi hai dato tu.

Persa in tutte le strade che portano sempre in un posto

Come le persone si incontrano e vanno all’opposto

Come le persone si incontrano e vanno all’opposto e vanno all’opposto.

Tu dicevi non ci penso più Volevi il cielo sempre blu

La notte è lunga un giorno e io non torno mai,

do retta ai guai che mi hai dato tu