Festival di Sanremo, le News: la prima conferenza stampa ufficiale. «La musica al centro». Carlo Conti e Maria De Filippi hanno presentato ai giornalisti accreditati il 67° Festival della Canzone Italiana. «È un piacere e un onore essere qui per il terzo anno di seguito» ha esordito Conti. «Continuiamo a mettere la musica al centro del Festival. Abbiamo cercato di farlo con fatti concreti, il numero dei cantanti in gara, le Nuove proposte all’inizio delle serate, e il ritorno del Dopo Festival che dallo scorso anno è tornato ad accompagnarci».

«Trenta brani in gara». Festival di Sanremo, le News: la prima conferenza stampa ufficiale.

«Sentiremo trenta brani in gara, il mio appello va alle radio: sarete voi che dovrete farle diventare dei grandi successi, confido molto nel vostro supporto» ha proseguito il direttore artistico del Festival di Sanremo, che ha in breve riassunto il regolamento. «Martedì e mercoledì sono due serate speculari e 6 cantanti entreranno nella zona rossa: il giovedì sera non canteranno la cover ma faranno un torneo a sé stante, e 2 saranno eliminati. Alla fine del venerdì altri 4 saranno eliminati, mentre la serata del sabato si voterà sui 16 finalisti e poi sui tre migliori classificati».

«I Comici e gli Esperti». Festival di Sanremo, le News: la prima conferenza stampa ufficiale.

«Per la comicità ci sarà ogni sera la presenza di Maurizio Crozza, il canale Nove ci ha dato questa opportunità» aggiunge Carlo Conti. «E poi Brignano, Insinna e Cirilli formeranno un trio comico, e poi ci saranno Geppi Cucciari e Luca e Paolo». Confermato, inoltre, Francesco Totti mercoledì. La Giuria degli Esperti – spiega ancora Conti – è formata da Linus, il direttore d’orchestra Andrea Morricone, Rita Pavone, il regista Paolo Genovese, Violante Placido, la youtuber Greta Menchi, Giorgia Surina e il presidente è Giorgio Moroder.

«Maria De Filippi e le emozioni». Festival di Sanremo, le News: la prima conferenza stampa ufficiale.

Interviene anche Maria De Filippi: «L’emozione è tanta – spiega – Mi ha colpito una frase di Ravel: la musica deve prima emozionare e poi colpire l’intelletto. Le canzoni scelte da Carlo mi hanno emozionata e mi hanno colpita. Sanremo è il tempio della musica, la musica è vita, nasciamo con un battito, quello della mamma, che è il nostro primo ritmo. E Sanremo è un posto dove si possono lanciare riflessioni anche su cose serie».

Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2017 anticipazioni, ospiti, ultime news e novità.