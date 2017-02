Sanremo 2017: la 67esima edizione è ormai alle porte. Il grande evento del Festival di Sanremo è ormai alle porte, e tanti saranno i Big in gare e gli ospiti delle serate. La 67esima edizione del Festival di Sanremo ci accompagnerà per quattro serate, all’insegna della musica e del grande spettacolo. Nella serata di giovedì 9 febbraio dedicata alle cover dei grandi successi della canzone italiana, Raige e Giulia Luzi proporranno la loro versione di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. La loro è una delle due coppie di questo Sanremo, insieme a Nesli e Alice Paba. Sono Raige e Giulia Luzi, due artisti che apparentemente hanno ben poco da condividere. Lui, all’anagrafe Alex Andrea Vella, viene dalla scena hip hop torinese e si è poi affermato come cantautore dalle sonorità pop. Per Giulia, invece, questo è il vero esordio come cantante, anche se ha all’attivo una gavetta non da poco. È stata doppiatrice e cantante per la Disney, è stata attrice e ha dimostrato le sue doti canore sia a Tale e quale show che come protagonista nel musical Romeo e Giulietta.

Sanremo 2017: la coppia Raige e Giulia Luzi, due mondi a confronto.

Dall’unione di questi due mondi apparentemente separati uscirà “Togliamoci la voglia”, il brano che Raige e Giulia Luzi presenteranno sul palco dell’Ariston. “Ci siamo incontrati nello studio di Luca Chiaravalli e abbiamo trovato questo brano, perfetto per noi”, ci hanno raccontato. Per Giulia Togliamoci la voglia è un titolo provocatorio. “Apparentemente può sembrare un brano che parla di carnalità, ma noi pensiamo che ci sia un altro senso: nella società di oggi siamo tutti attaccati ai social media ma a volte bisognerebbe staccare un po’ e ascoltare i propri istinti. Bisognerebbe togliersi quelle voglie che possono cambiare l’andamento delle nostre giornate, abbandonando ogni tipo di finzione. Il brano unisce rap e pop, una formula sempre più apprezzata. Forse una prova che le diversità sono spesso fatte per incontrarsi” questo è quello che dice Giulia riferendosi al brano. Raige conferma e dice: “Sì, musicalmente parlando le diversità arricchiscono i brani. Togliamoci la voglia unisce bene l’elettro-pop di Giulia e il mio rap cantautorale 2.0. Di Giulia mi attrae molto la sua preparazione. Nonostante la sua giovane età, ha alle sue spalle tanti anni di forti esperienze. La stimo molto”.

Entrambi pubblicherete un disco il 10 febbraio. In riferimenti a ciò Giulia dichiara: “Sì, finalmente uscirà il mio primo album di inediti “Togliamoci la voglia”. Ho usato lo stesso titolo del brano perché mi andava di collegare questa grande esperienza al mio primo lavoro di solista. E poi perché mi sono tolta la voglia di fare questo disco, che è arrivato nel momento più giusto. Quattro canzoni della tracklist sono state scritte da me. Poi ci sarà la cover di Sanremo (C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones) e una mia cover di Non, je ne regrette rien, che ho inserito nel disco con suoni elettropop”. Anche Raige parla del suo disco in uscita: “Il 10 febbraio esco con il repack di “Alex”. Per rispetto ai tanti fan che lo hanno acquistato, non ho messo solo il brano di Sanremo in più, ma ci sono alcune chicche. Una di queste è Dimenticare (mai) con Annalisa, che non era mai rientrato in un mio disco e che è a un passo dalla certificazione oro. Poi, notizia del giorno, dal 13 febbraio parto con gli Instore”.

Sanremo 2017: il testo della canzone di Raige Giulia Luzi Sanremo 2017 “Togliamoci la voglia”.

Cosa c’è che non hai che vorresti avere

cosa c’è che ti vuole e lo lasci andare

cosa c’è che ti tocca e non puoi toccare

cosa c’è che ti frena e c’è da saltare

Togliamoci la voglia stanotte

ascoltiamo questo istante

e se non ci pensi sarà più forte

se qualcosa resta, resta qua

togliamoci la voglia stanotte

comunque mi perdonerei

a me capita con te

a me capita con te

Cosa c’è che comincia e tu devi andare

cosa c’è che è in discesa se vuoi salire

cosa c’è di sbagliato a sentirsi giusti

tipo adesso io e te e fuori tutti

cosa c’è di importante tienilo a mente

tipo io e te, il resto non ci fotte niente

Togliamoci la voglia stanotte

ascoltiamo questo istante

e se non ci pensi sarà più forte

se qualcosa resta, resta qua

togliamoci la voglia stanotte

comunque mi perdonerei

a me capita con te

a me capita con te

Non facciamo finta che non sia normale

quando senti tutto, tutto quanto vale

a me capita con te

a me capita con te

non facciamo finta lo sai che ci fa male

quando ci sei dentro poi dove vuoi andare

a me capita con te

a me capita con te

Di fare l’alba come se fosse

la prima volta che lo faccio

ridere di gusto

avere tatto

a me capita con te

di non sentire la sveglia

di avere fretta

di capire che la casa

è qualcuno che ti aspetta

a me capita con te

di non avere fame

di avere sete

di non sapere più che fare

e ora togliamoci la voglia

togliamoci i vestiti

ci vuole un gran coraggio ad essere felici

a me capita con te

Togliamoci la voglia stanotte

ascoltiamo questo istante

e se non ci pensi sarà più forte

se qualcosa resta, resta qua

togliamoci la voglia stanotte

comunque mi perdonerei

a me capita con te

a me capita con te

Bruciamo forti questa notte

fari sopra un promontorio

il mare bussa sugli scogli

e il vento taglia, rasoio

a me capita con te

di non vedere le stelle cadere

ma nascere

e di arrivare ad amare le chiacchiere

di capire un po’ di gossip

non pensare ai presupposti

di averti a tutti i costi

a me capita con te

a me capita con te

a me capita con te.

