Sanremo 2017, Ron canta: “L’ottava meraviglia” e le ultime news. Attesissimo al Festival di Sanremo è Ron. Il cantautore il prossimo 10 febbraio uscirà con un nuovo album con grandi collaborazioni tra cui Luca Carboni, Francesco Renga, Giusy Ferreri e Loredana Berté.

Sanremo 2017: il brano e le news su Ron.

Il progetto di Ron servirà a sostenere ancora una volta l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ron ha dichiarato a La provincia pavese: “L’ottava meraviglia (ndr riferendosi al titolo del brano) è tutto quello che ci manca. In un momento come quello che stiamo attraversando, in cui la vita è sempre più complicata e difficile. Anche in amore, l’ottava meraviglia è riuscire a trovare la persona che possa colmare i buchi che abbiamo dentro, che ci stia accanto nei momenti più critici… E invece si fa davvero molta fatica, nella vita ormai sembra sia più semplice desistere, lasciar perdere. Invece bisognerebbe trovare il coraggio di resistere”.

L’ottava meraviglia

La mia vita è una candela

Brucerà lasciando cera

È la scena di un romanzo

Che non so come finirà

All’inizio un’altalena

Una storia una sirena

È la convinzione di raggiungerti

Anche in capo al mondo

Anche quando sono in coda

Nella fretta di arrivare

Fra polemiche alla radio

Una casa nuova da desiderare

E stasera piove ancora

E stasera farò tardi

Le giornate sempre corte

E io sempre meno giovane

Ma in fondo

L’ottava meraviglia del mondo

Siamo io e te… siamo io e te

In mezzo ai nostri pensieri

C’è una strada da fare

Da percorrere insieme

Su un treno, un aereo o soltanto coi sogni

Nei miei occhi l’America

Nei tuoi passi l’Oriente

Fino a che non cadranno

Saranno le stelle a inseguire i nostri momenti

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare

Per dividere il mondo e poi ricominciare

Un sentiero da esplorare

Che mi tiene ancora acceso

Scivolando sulla noia

Tu mi hai rialzato con la gioia

E arrivavo come un tuono

In ritardo come sempre

La tua luce un’anteprima

A quello che avrei detto

Che avrei fatto dopo

Ma in fondo

L’ottava meraviglia del mondo

Siamo io e te… siamo io e te

In mezzo ai nostri pensieri

C’è una strada da fare

Da percorrere insieme

Su un treno, un aereo o soltanto coi sogni

Nei miei occhi l’America

Nei tuoi passi l’Oriente

Fino a che non cadranno

Saranno le stelle a inseguire i nostri momenti

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare, andare, andare

Andare…

C’è una strada nel sempre

Dove con te voglio andare

Per dividere il mondo

E poi ricominciare… ricominciare.

