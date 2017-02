Sanremo 2017, Samuel canta “Vedrai”: il testo della canzone e le ultime news. Tra i Big del Festival di Sanremo 2017 vedremo Samuel, per la prima volta a Sanremo da solista a presentare il brano Vedrai ed il suo progetto solista. Ieri l’arrivo nella città dei fiori e l’abbraccio con i fan del red carpet.

Sanremo 2017, Samuel canta “Vedrai”: la canzone e le news. Il cantautore torinese, tra i protagonisti della musica italiana dell’ultimo ventennio, sarà sul palco dell’Ariston con il brano “Vedrai”. “Non ho scritto un pezzo apposta per Sanremo, l’ho dovuto scegliere tra quelli che avevo già nell’album – ha dichiarato il cantante a Vanity Fair – Vedrai è quello che si avvicina di più all’espressione del festival, cioè una canzone strofa-ritornello-strofa. All’Ariston si va a parlare unicamente quel linguaggio, sennò non si viene capiti. (…) Si parla di amore, ovviamente. Ma, come nel disco, questo viene analizzato da una prospettiva diversa, l’attenzione si sposta sui lati B e le crepe”.

Vedrai

Se siamo ancora qui

Vuol dire che un motivo c’è

Lascia qualcosa tra le braccia

E non questa distanza che mi sputi in faccia

Se siamo ancora qui

Ad imparare come illuderci

A preoccuparci della verità

Vedrai che poi il tempo non ci tradirà

Sotto un vento di libeccio che dall’Africa

Soffia lieve su di noi la sua sabbia

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione

Se siamo ancora qui

Ad ignorare le difficoltà

Impareremo anche a comprendere

Che esiste un buon motivo per insistere

Sotto un vento di libeccio che dall’Africa

Soffia lieve su di noi la sua sabbia

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione

Dovremo solo ricominciare a respirare, a navigare

Dovrai soltanto dimenticare la noia, il vuoto, la perfezione

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione.

