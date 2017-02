Sanremo 2017, Sergio Sylvestre canta “Con te”. Sarà in gara con i big della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 il giovane vincitore di Amici 15, Sergio Sylvestre. Il Big Boy arriva con il Brano Con te. In gara anche altri ragazzi di Amici. Sergio, felicissimo della grande opportunità ha dichiarato all’Ansa: “Un anno fa non sapevo più bene cosa avrei fatto della mia vita. Poi è arrivato Amici, ora il Festival di Sanremo”.

“Sto vivendo un sogno, anche se l’ansia è tanta, tantissima. Al solo pensiero di quello che succederà devo prendere una camomilla – ha dichiarato all’Ansa Sergio Sylvestre – ‘Con te parla d’amore, capolavoro di Giorgia, ho un po’ di paura ma mi rassicura la presenza di Maria De Filippi. È venuta fuori una melodia che, con tutto il coraggio del caso, ho presentato a Giorgia. A lei è piaciuta e ha scritto le parole. Nella vita del resto bisogna osare, anche rischiando di farsi direi di no”.

Con te

Così vai via, non lo so se è colpa mia, non c’è poesia

C’è uno spazio vuoto dentro, è casa mia

Solitudine, una malattia che è mia, mia, mia

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

In questo disastro che chiamo il mio mondo

Mentre affondo io penso a te

Che sei per me leggerezza e pagine di noi

Che strappai con le mani, con le mani

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

Ma non importa quello che sento

Resta per me, dentro me

E da questo disastro a pezzi ritorno

E tu non lo sai

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te il mio mondo, il mio mondo

Con te ho nascosto quasi tutto di me

Così vai via, ma eri mia, mia, mia.

