Sanremo 2017, al via la prima serata del Festival oggi, 7 febbraio 2017. Sanremo è il Festival della canzone più amato e seguito dagli italiani, un Festival in cui protagonista assoluta è la canzone italiana. Gli occhi di tutti, però, sono puntati anche sui look: originalità ed eleganza sono le parole d’ordine cui ogni protagonista si attiene per la scelta dell’outfit. Ogni anno ammiriamo i fantastici look scelti, ed anche quest’anno le aspettative non sono state deluse. Carlo Conti ha dato stasera ufficialmente il via al sessantasettesimo Festival della Canzone italiana e ha chiamato al suo fianco la reginetta del Festival: Maria De Filippi. La conduttrice ha stupito con un elegantissimo abito lungo, dalle velate trasparenze lungo le gambe. L’abito è total black ed è tempestato di punti luce.

Festival di Sanremo 2017, gli outfit delle protagonsite.

La prima artista in gara a salire sul palco dell’Ariston è Giusy Ferreri. La cantante ha scelto un elegante tailleur pantalone nero con fantasia floreale rossa. Elodie Di Patrizi, invece, ha scelto un meraviglioso abito lungo fantasia con vivaci motivi etnici. Abito originale e simpatico per Lodovica Comello: si tratta di un vestito lungo, con gonna dallo sfondo nero e dalla vivace fantasia floreale e con un corpetto con velate trasparenze. Outfit elegante e molto raffinato per Fiorella Mannoia, che per la prima serata del Festival ha scelto un tailleur pantalone nero. Grande ospite della serata è Carmen Consoli che si è esibita con Tiziano Ferro. La cantante siciliana ha scelto un abito lungo con sfondo bianco e graziosi piccoli pois neri.

Sanremo 2017, tutti i look della prima serata del 7 febbraio 2017 1 su 4