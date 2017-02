Serie A, recuperi 18° giornata: probabili formazioni e news di Bologna-Milan e Crotone-Juventus. Mercoledì 8 febbraio 2017 scendono in campo quattro squadre di serie A per recuperare due partite del 18° turno di campionato: Bologna-Milan e Crotone-Juventus. I due match furono rinviati a causa della finale di Supercoppa Italiana, giocata a Doha il 22 dicembre 2016. La Juventus di Max Allegri ha sconfitto l’Inter nel posticipo di domenica sera grazie alla prodezza di Juan Cuadrado.

I bianconeri sono momentaneamente a +6 sul Napoli e a +7 sulla Roma, che giocherà stasera contro la Fiorentina. A Crotone ci sarà un po’ di turnover per far rifiatare gli uomini chiave del 4-2-3-1 juventino: potrebbero riposare Chiellini, Pjanic, Cuadrado e Dybala. Possibile occasione da titolare per Rugani, Sturaro, Marchisio e Pjaca. In particolare il giovane talento croato giocherà sicuramente titolare, con una gran voglia di segnare la prima rete in bianconero.

Il Crotone di Nicola ha perso lo scontro diretto di Palermo e ora è al penultimo posto in classifica, a 13 punti. La salvezza dista 9 punti e ci vorrà un impresa per i calabresi. Falcinelli e Trotta agiranno in attacco nel 4-4-2 rossoblu. Il Bologna è stato pesantemente sconfitto dal Napoli per 7-1 nell’anticipo di sabato sera, ma Donadoni ha dichiarato che cercherà di riscattarsi nella sentitissima sfida col Milan di domani sera. I rossoneri hanno perso quattro partite consecutive tra campionato e Coppa Italia e vivono un periodo di crisi. Bacca ha chiesto scusa a Montella e ai compagni, ma potrebbe non bastare per partire titolare domani sera.

Potrebbe essere una grande occasione per Lapadula, che ha appena compiuto 27 anni e nel finale della partita con la Sampdoria ha fallito clamorosamente il gol dell’1-1 a tu per tu con Viviano. In difesa Gomez sostituirà un deludente Zapata. Suso e Deulofeu completeranno il tridente offensivo. Donadoni punterà sullo stesso modulo del Milan, il 4-3-3. Krejci e Verdi affinacheranno Destro in attacco, un ex rossonero col dente avvelenato per non essere stato riscattato due anni fa. Diretta TV su Sky Calcio e Premium Sport.