Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2017 stasera martedì 7 febbraio 2017!

Tiziano Ferro stasera a Sanremo 2017. Stasera al via la prima puntata del Festival di Sanremo 2017. I primi cantanti in gara ad esibirsi saranno Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel. In apertura un ricordo di Luigi Tenco, a 50 anni dalla morte. Al cantautore renderà omaggio con il brano Mi sono innamorato di te anche Tiziano Ferro, che poi canterà due brani (uno dei quali Il conforto con Carmen Consoli), Ricky Martin con un medley dei suoi successi.

Il grande successo di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro sta riscuotendo un enorme successo con il brano ‘Il conforto’, ma ad aiutarlo c’è solo la forza delle sue qualità artistiche. Lui infatti non ama i social network e la sua presenza su internet è molto limitata, e nonostante ciò riesce a fare concerti con un numero di spettatori fuori dal comune, come quelli che farà la prossima estate allo stadio San Siro. “Sono senza parole e mi riempie di orgoglio. Il pop non è abituato a questo. Tre show a S.Siro se li possono permettere Vasco, Liga, Jova e gli U2. Farò un concerto con quello che la gente vuole sentire”, ha raccontato Tiziano al Corriere della Sera.

“Sono old school… Non è una mia polemica contro i social, ma quel modo di discutere non mi assomiglia. Conduco la mia vita artistica come facevano quelli che mi hanno fatto innamorare della musica. Se avessi saputo tutto di Freddie Mercury, Stevie Wonder, Whitney Houston forse non sarebbe stato lo stesso. Ci vuole un po’ di aura, di magia”, ha detto il cantautore originario di Latina. Oggi Ferro vive a Los Angeles, dove può godere di più privacy rispetto all’Italia ed essere sé stesso. “La mia vita pubblica mi spinge a esibire un sorriso anche quando quella privata va da un’altra parte. Allora se non mi sento all’altezza delle giornate preferisco non uscire. Anche per questo ora vivo a Los Angeles”, ha rivelato.

