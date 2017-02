Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il bacio di Luca. Le ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne ci rendono noto che nella puntata di oggi si ripartirà con le avventure amorose del trono classico. La puntata di ieri ha visto Sonia Lorenzini protagonista, abbiamo assistito alle sue esterne, nonché all’eliminazione di Alessandro C. , dopo che lui gli aveva riservato una gradita sorpresa: un piatto cucinato da lui, nonché abbiamo assistito alle accuse di Mario Serpa del possibile complotto tra la tronista e il corteggiatore Federico. A tutte queste pressioni Sonia non regge e chiede di allontanarsi un attimo dallo studio. Oggi si ripartirà con Luca Onestini e la sua esterna con Giulia dove, stando alle ultime anticipazioni, si assisterà al primo bacio. Sarà poi la volta dell’esterna con Soleil: la ragazza raggiunge il tronista in albergo con due pizze, momenti piacevoli tra i due. Si passa poi a Manuel che va in esterna con Carmen, Francesca e Marika.

Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: le puntate proseguono e Gemma ritorna sul suo amore Giorgio.

Le anticipazioni ufficiali sulla programmazione di Uomini e donne assicurano i fan a poter stare tranquilli perché il seguitissimo programma andrà in onda regolarmente su Canale 5, nonostante l’impegno della conduttrice con il Festival che la terrà impegnata fino al prossimo sabato 11 febbraio. Voci circolanti sulla sospensione della messa in onda delle puntate o sulla conduzione di Tina Cipollari non sono veritiere. La De Filippi, infatti, ha pensato a tutto prima di accettare l’invito ufficiale di Carlo Conti e nei giorni scorsi si è data da fare tantissimo per registrare un numero di puntate sufficienti di Uomini e donne che potessero coprire il periodo della sua assenza. Ecco allora che le puntate che vedremo in onda questa settimana in tv sono state registrate nei giorni scorsi e quindi nessun rischio che la trasmissione possa non andare in onda per via degli impegni della conduttrice con il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda il trono over importanti novità ci attendono sul percorso di Gemma Galgani: la dama, infatti, durante uno dei suoi sfoghi con la produzione rivelerà di essere ancora molto turbata dai ricordi della sua storia d’amore con Giorgio, al punto che non riuscirà a trattenere le lacrime quando parla del suo ex uomo.