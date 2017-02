67° Festival di Sanremo, Anticipazioni e News: «Sei stato costretto a dire che fai beneficenza» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 ci hanno mostrato una scoppiettante e rutilante prima copertina di Maurizio Crozza per il Festival. Il comico genovese, dopo l’attacco introduttivo, è passato a difendere Carlo Conti dalle critiche di Salvini sul suo compenso: «Ha detto che il tuo compenso è vergognoso e che dovresti darlo ai terremotati. Ha ragione: io ai terremotati darei pure lo stipendio di Salvini. Che poi che lavoro fa Salvini? È pagato dall’Europa per dire che bisogna uscire dall’Europa. Sei stato costretto a dire che fai beneficenza: ma la beneficenza è come la puzzetta in ascensore: si fa ma non si dice». Una parola per Maria De Filippi che lavora gratis: «Non ha voluto nemmeno un voucher di Poletti. Io sono genovese: col c…. che lavoro gratis!»

«Ti ho rovinato gli ascolti, ma in cambio ti faccio una polizza vita…» 67° Festival di Sanremo, Anticipazioni e News – La prima copertina di maurizio Crozza

Crozza ha una proposta: «La vera beneficenza è pagare le tasse. Se le pagassimo tutti lo Stato avrebbe i soldi per fare tutto. Carlo, ti ho rovinato gli ascolti, perché ho ricordato agli italiani di pagare le tasse, ma per farmi perdonare ti ho fatto una polizza sulla vita». È un assist a se stesso per passare al caso Virginia Raggi. «A me la Raggi piace da morire. Con quel suo sorriso, a tratti assente, che può sembrare scema e invece è sindaco. Ma bisogna essere proprio sindaco per pensare di governare Roma, che è come una Gotham City dove il Jocker gioca con le municipalizzate e Batman è bloccato in coda sul raccordo anulare». E allora? «Facciamo più capitali, come in Sud Africa: Torino amministrativa, Milano legislativa e Roma giudiziaria, come una grande Alcatraz!». L’attenzione conclusiva è di nuovo per i due presentatori: «Perché non fate voi i sindaci? Carlo Conti all’inizio lavorava in banca in Toscana, Maria ha tentato la carriera in magistratura. Se aveste proseguito vi sareste incontrati lo stesso».