Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni. Sabato 11 febbraio 2017 ritorna una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Nonostante Maria De Filippi sia ancora impegnata con il Festival di Sanremo 2017 la puntata dello speciale del sabato di Amici 2017 Ed. 16 è stata già registrata da tempo così da permettere la messa in onda nonostante gli impegni della conduttrice. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali prosegue la sfida degli inediti tra i ragazzi e ad aggiudicarsi la vittoria è questa volta Thomas, mentre Federica può presentare il suo nuovo brano. I ragazzi continuano ad affrontarsi anche nella sfida a squadre, vediamo cosa è successo…

Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni, Elisa vince la sfida e rimane nella scuola.

I ragazzi di Amici 2017 Ed. 16 sono pronti per la consueta sfida a squadre del sabato. In una prova di canto Mike ha la meglio su Riccardo ed il l professor Braga li definisce maschi alfa in competizione. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali sulla scuola di Amici 2017 Ed. 16 Alessio viene definito inschierabile dai professori e per questo motivo non ha la possibilità di esibirsi durante la puntata di Amici 2017 Ed. 16. Al suo posto viene schierato Francesco, che in una sfida di canto con Elisa si porta a casa il punto. A vincere lo speciale di sabato 11 febbraio 2017 sono quindi i Tassorosso e al posto dello Strego viene chiesto ad Elisa di andare in sfida. La ragazza si aggiudica la vittoria e rimane nella scuola di Amici 2017 Ed. 16.