Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, ultime news. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. In proposito hanno raccontato al settimanale Vero: “In Italia vanno avanti sempre i soliti e spesso ci sono pregiudizi verso chi ha fatto determinati programmi. Francesco è svantaggiato per il fatto di aver partecipato a ‘Uomini e Donne’. Anche per questo pensiamo di trasferirci in America: lì c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità. Anche io, da modella, avrei più occasioni di lavorare perché rientro nelle loro taglie, mentre le modelle europee sono molto più magre”, ha raccontato Cecilia al settimanale ‘Vero’. Cecilia ha anche commentano, in modo negativo, il cast della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘, programma al quale lei stessa ha preso parte. “Non credo che lo seguirò, non ci sono personaggi interessanti. Credo che l’Isola debba essere un’occasione per farsi conoscere, per cui nel cast vorrei vedere gente giovane, ragazzi che possano testare il loro gradimento nel pubblico per decidere di proseguire lo spettacolo”.

Belen Rodriguez, ultime news.

Intanto, la sorella Belen è in vacanza in Malesia con Andrea Iannone. La showgirl si trova in Malesia insieme al figlio Santiago – avuto insieme all’ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez posta su Instagram delle splendide immagini in cui traspare grande serenità, momenti di relax ed ha anche condiviso uno scatto che la ritrae insieme al figlioletto. Una foto molto tenera, accompagnata dalla didascalia: “Perché io ti amo più che più non posso”.

Stefano De Martino, ultime news.

Stefano De Martino, ex compagno della Rodriguez, è volato qualche giorno alle Mauritius. Il ballerino ha postato diversi scatti della vacanza sui suoi account social e qualcuno ha notato l’immagine di una donna. Stefano ha così voluto chiarire con il settimanale ‘Chi’: “Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici. Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un’ora di distanza dal mio. Mi dispiace solo che siano state coinvolte persone che non c’entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo”.

Nessun nuovo amore, quindi, per Stefano: “Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso. Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina”