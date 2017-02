Caterina Balivo, le polemiche dopo il tweet contro la Leotta. L’entrata all’Ariston della giornalista di Sky Diletta Leotta ha scatenato non solo i complimenti della rete per la sua incredibile bellezza ma anche un tweet polemico di Caterina Balivo. Ecco cosa è successo.

Balivo contro Leotta: tweet contro il vestito indossato a Sanremo e contro la mano sullo spacco.

“Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna” ha scritto ieri Caterina Balivo commentando la puntata di ieri e l’apparizione della Leotta a Sanremo 2017, dove è andata per parlare di un episodio di hackeraggio a suo danno. “Siate coraggiosi, siete forti e non abbiate paura” ha detto la Leotta. L’abito rosso di Diletta ha fatto discutere ma a far discutere è stato soprattutto il tweet della Balivo con tanti commenti negativi su Twitter che hanno accusato la conduttrice di Detto Fatto di essere maschilista e retrograda. Di sicuro la vicenda proseguirà nei salotti televisivi.