Caterina Balivo, look con abito corto total black con pietre gioiello a Detto Fatto di oggi, 8 febbraio 2017

Caterina balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017. Caterina Balivo torna con un nuovo outfit a Detto Fatto, la simpatica ed amata trasmissione di Rai 2. In una puntata in cui si parla di eleganza e di femminilità, Caterina ancora una volta dimostra di avere stile da vendere e stupisce con un look molto grazioso, raffinato ed originale: la conduttrice, per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, ha scelto un abito corto total black con dei graziosi short. A dare luminosità all’outfit è un ricamo sullo scollo con pietre gioiello sui toni dell’argento. Il look è completato da graziosi tronchetti bassi che rendono il look frizzante e sbarazzino.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 8 febbraio 2017.

Caterina balivo porta i sui capelli con uno dei tagli di maggiore tendenza per questo nuovo anno 2017: si tratta di un long bob lungo fino alle spalle, che oggi la conduttrice porta leggermente mosso con una piega ricca di volume.